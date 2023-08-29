Angin Kencang, Kebakaran Lahan Gunung Arjuno Merembet ke Wilayah Pasuruan

MALANG - Kebakaran lahan di kawasan Gunung Arjuno merambet ke arah Gunung Arjuno di sisi Kabupaten Pasuruan. Api merembet karena faktor angin kencang serta vegetasi yang mudah terbakar.

Titik api muncul di area perbukitan Budug Asu Lereng Gunung Arjuno dengan kemiringan medan nyaris 60 - 70 derajat. Hal ini membuat petugas sulit melakukan pemadaman.

Selain itu, tanaman yang terbakar didominasi oleh alang-alang.

"Lokasi yang sangat ekstrem menyulitkan tim pemadaman dan juga dikarenakan alang-alang yang mudah terbakar," ucap Kepala BPBD Kabupaten Malang M Nur Fuad, Senin (28/8/2023).

Ia menyebutkan, hingga Senin (28/8/2023), sejumlah titik api di wilayah Kabupaten Malang berhasil dipadamkan. Api berhasil dipadamkan dengan cara manual melibatkan beberapa tim gabungan.