4 Fakta Ojol Pengeroyok Tim Youtuber Laurend Jadi Tersangka, Kesal Ditantang Berkelahi

Pelaku pemukulan ke tim Youtuber Laurend (Foto: Media sosial)

JAKARTA - Tim Youtuber Laurend Hutagalung menjadi korban pengeroyokan. Pelakunya merupakan driver ojek online (ojol), berinisi YS sudah dilakukan penangkapan oleh kepolisian.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Ditetapkan Tersangka

Polisi menangkap pelaku pengeroyokan Youtuber Laurend Hutagalung, YS kemarin. Saat ini, pelaku yang berprofesi sebagai driver ojol itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah (tersangka), pasalnya 170 KUHP," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Minggu 3 September 2023.

2. Terancam 5 Tahun Penjara

YS dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, yang mana pelaku ditangkap polisi pada Sabtu, 2 September 2023 kemarin di kawasan Jalan Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya tersebut, YS terancam pidana maksimal 5 tahun penjara.

3. Peran Pelaku Pukul Dada Korban

Menurut AKBP Bintoro, pelaku turut melakukan pengeroyokan dengan memukul dada korban.

"Pelaku pemukulan merupakan driver ojol, yang mana perannya memukul dada korban," ujar AKBP Bintoro.

Bintoro melanjutkan, pengeroyokan itu dilakukan terhadap tim dari Youtuber Laurend Hutagalung, yakni AS, MF, dan SF.