Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

4 Fakta Ojol Pengeroyok Tim Youtuber Laurend Jadi Tersangka, Kesal Ditantang Berkelahi

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |07:05 WIB
4 Fakta Ojol Pengeroyok Tim Youtuber Laurend Jadi Tersangka, Kesal Ditantang Berkelahi
Pelaku pemukulan ke tim Youtuber Laurend (Foto: Media sosial)
A
A
A

JAKARTA - Tim Youtuber Laurend Hutagalung menjadi korban pengeroyokan. Pelakunya merupakan driver ojek online (ojol), berinisi YS sudah dilakukan penangkapan oleh kepolisian.

Berikut fakta-faktanya:

1. Pelaku Ditetapkan Tersangka 

Polisi menangkap pelaku pengeroyokan Youtuber Laurend Hutagalung, YS kemarin. Saat ini, pelaku yang berprofesi sebagai driver ojol itu telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sudah (tersangka), pasalnya 170 KUHP," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro pada wartawan, Minggu 3 September 2023.

2. Terancam 5 Tahun Penjara

YS dijerat Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, yang mana pelaku ditangkap polisi pada Sabtu, 2 September 2023 kemarin di kawasan Jalan Raya Pondok Gede, Makasar, Jakarta Timur. Akibat perbuatannya tersebut, YS terancam pidana maksimal 5 tahun penjara.

3. Peran Pelaku Pukul Dada Korban

Menurut AKBP Bintoro, pelaku turut melakukan pengeroyokan dengan memukul dada korban.

"Pelaku pemukulan merupakan driver ojol, yang mana perannya memukul dada korban," ujar AKBP Bintoro.

Bintoro melanjutkan, pengeroyokan itu dilakukan terhadap tim dari Youtuber Laurend Hutagalung, yakni AS, MF, dan SF.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189611/debt_collector-gM1j_large.jpg
Kronologi Lengkap Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata Berujung 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189595/polri-4HzJ_large.jpg
Polisi Pastikan Belum Ada Tersangka Pembakaran Kios di Kalibata Imbas Matel Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189584/perusakan-8Sfx_large.jpg
Pengendara yang Disetop Matel di Kalibata Ternyata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/337/3189581/pelaku_pengeroyokan-Qad6_large.jpg
5 Fakta Pelaku Pengeroyokan 2 Debt Collector hingga Tewas di Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189574/pengeroyokan-Y8TK_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok Debt Collector hingga Tewas di Kalibata Dijerat Pasal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/338/3189568/6_polisi_tersangka_pengeroyokan_matel_hingga_tewas-4FmM_large.jpg
6 Polisi Pengeroyok 2 Matel hingga Tewas Disidang Etik Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement