5 Fakta Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Depok, Tertinggal Pesan Misterius

TKP penemuan mayat ibu dan anak yang sudah jadi kerangka di Depok. (Foto: Dok MPI)

JAKARTA - Masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad mayat seorang ibu berinisial GAH (64) dan anak laki-laki berinisial DAW (38) dalam keadaan membusuk dan tinggal tulang serta tengkorak di perumahan elite kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/9/2023) pagi. Dua kerangka manusia itu ditemukan di kamar mandi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Ditemukan File Misterius

Tim Gabungan Polda Metro Jaya terus melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Cinere, Depok. Terbaru, polisi menemukan file dengan judul 'to you whom ever' dari laptop yang berada di TKP.

BACA JUGA:

"Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul, 'to you whom ever'," kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

2. Isi Pesan

Dalam file tersebut terdapat tulisan, "Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia".

BACA JUGA:

3. Didalami Polisi

Dari penemuan tersebut, Hengki akan melakukan pendalaman apakah tulisan tersebut benar dari korban atau orang lain. Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti lain agar kasus tersebut terungkap.

"Biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Apakah ini matinya alami, natural, apakah accident, kecelakaan, apakah suicide, bunuh diri, atau homicide pembunuhan, apakah gabungan dari berbagai analisis ini," ujarnya.