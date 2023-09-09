Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

5 Fakta Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Depok, Tertinggal Pesan Misterius

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:02 WIB
5 Fakta Penemuan Kerangka Ibu dan Anak di Depok, Tertinggal Pesan Misterius
TKP penemuan mayat ibu dan anak yang sudah jadi kerangka di Depok. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat digegerkan dengan penemuan jasad mayat seorang ibu berinisial GAH (64) dan anak laki-laki berinisial DAW (38) dalam keadaan membusuk dan tinggal tulang serta tengkorak di perumahan elite kawasan Cinere, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/9/2023) pagi. Dua kerangka manusia itu ditemukan di kamar mandi.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Ditemukan File Misterius

Tim Gabungan Polda Metro Jaya terus melakukan olah tempat kejadian perkara terkait kasus penemuan kerangka ibu dan anak di Cinere, Depok. Terbaru, polisi menemukan file dengan judul 'to you whom ever' dari laptop yang berada di TKP.

 BACA JUGA:

"Satu petunjuk dari laptop yang diduga laptop korban yang berjudul, 'to you whom ever'," kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (8/9/2023).

2. Isi Pesan

Dalam file tersebut terdapat tulisan, "Jadi di sana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia".

 BACA JUGA:

3. Didalami Polisi

Dari penemuan tersebut, Hengki akan melakukan pendalaman apakah tulisan tersebut benar dari korban atau orang lain. Untuk itu, pihaknya akan mengumpulkan bukti-bukti lain agar kasus tersebut terungkap.

"Biar nanti alat bukti yang akan mengarahkan kira-kira apa yang terjadi. Apakah ini matinya alami, natural, apakah accident, kecelakaan, apakah suicide, bunuh diri, atau homicide pembunuhan, apakah gabungan dari berbagai analisis ini," ujarnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement