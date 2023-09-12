Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tentara Perancis Terkagum-kagum Cicipi Ransum TNI: Très Délicieux

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |01:26 WIB
Tentara Perancis Terkagum-kagum Cicipi Ransum TNI: <i>Très Délicieux</i>
Saat tentara dari negara lain mencoba ransum TNI. (Foto: Dispen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Berbagai momen menarik terjadi dalam kegiatan latihan bersama yang bertajuk Super Garuda Shield 2023. Bukan hanya berbagi pengalaman dalam berlatih, ribuan prajurit pun turut mencicipi makanan khas mereka masing-masing. 

Beberapa prajurit dari negara lain pun turut mencoba ransum TNI. Di antaranya, Staf Kantor Athan Perancis di Indonesia, Mayor Alban dan Staff from French troops in New Caledonia Lieutnant Felix yang mencicipi Naraga Plus dan Eprokal Plus.

 BACA JUGA:

"Saya mencoba biskuitnya wow, très délicieux (sangat lezat), enak, lihat ini ukuran biskuitnya besar, ini manis tapi tidak terlalu manis, lalu rasa cokelat sangat terasa dan ini cukup bagus," kata Lieutnant Felix.

Kelezatan ransum TNI juga diakui Mayor Alaban. Menurutnya, perpaduan kopi dan susu tercampur sempurna dalam sereal ransum TNI dengan rasa manis yang tidak berlebihan.

“Untuk serealnya, rasanya lebih sedikit manis, ini manisnya pas tidak terlalu manis dan ada sedikit rasa kopi dengan susu, rasa kopinya tapi tidak terlalu kuat dan ini sangat enak, untuk packaging ransumnya berbeda dengan ransum Prancis, tapi isinya hampir mirip dengan ransum Prancis,” tambah Mayor Alban.

 BACA JUGA:

Sementara itu, prajurit dari Australi, Public Affairs Officer Australian Army Major Martin Hadley mencicipi ransum TNI berupa masi taliwang. Menurutnya, makanan tersebut kaya akan bumbu dan terasa sangat lezat. Bahkan, ia menyatakan akan memperkenalkan nasi taliwang kepada prajurit dari negaranya.

“Rasa nasi ayam taliwang ini kaya akan rasa sehingga sangat terasa bumbunya, makanan khas Lombok ini tidak pedas dan enak, saya akan mempromosikan kepada prajurit Australia bahwa menu ransum ini enak," ujar Major Martin.

