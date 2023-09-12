Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pemuda Hendak Tawuran di Jakpus, Amakan Celurit dan Tembakau Sintetis

Giffar Rivana , Jurnalis-Selasa, 12 September 2023 |00:02 WIB
Polisi Tangkap Pemuda Hendak Tawuran di Jakpus, Amakan Celurit dan Tembakau Sintetis
Barbuk pelaku tawuran. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Polsek Metro Gambir menangkap seorang pemuda yang hendak melakukan tawuran dan membawa senjata tajam lengkap dengan barang bukti tembakau sintetis. Pemuda tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Kelompok sadar (Pokdar) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), pada Minggu (10/9/2022).

Kronologi penangkapan pemuda tersebut yakni, pada pukul 03.00 dini hari, Anggota Polsek Metro Gambir bersama dengan Pokdarkamtibmas binaan Polsek Metro Gambir melaksanakan patroli keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Gambir. 

BACA JUGA:

Hendak Tawuran, 38 Pemuda Ditangkap di 7 Lokasi di Jaksel 

Saat patroli, Pokdarkamtibmas yang melintas di Jalan Tanah Abang II, Kelurahan Petojo Selatan mendapati sejumlah remaja sedang berkumpul di pinggir jalan.

Kemudian Pokdarkamtibmas yang patroli menghampiri para remaja tersebut guna mengimbau untuk membubarkan diri. Namun saat diberikan arahan untuk membubarkan diri, pelaku yang berinisial MS mulai panik seakan menyembunyikan sesuatu.

 BACA JUGA:

Anggota Pokdarkamtibmas yang mencurigai mendapati pelaku menyembunyikan sebilah senjata tajam jenis celurit. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapati pula narkoba jenis tembakau sintetis yang disembunyikan di balik jaket. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Metro Gambir, kepada anggota pelaku berkumpul untuk menunggu lawan tawuran sambil mengkonsumsi miras dan menghisap tembakau sintetis yang dibeli secara patungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement