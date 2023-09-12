Polisi Tangkap Pemuda Hendak Tawuran di Jakpus, Amakan Celurit dan Tembakau Sintetis

JAKARTA - Polsek Metro Gambir menangkap seorang pemuda yang hendak melakukan tawuran dan membawa senjata tajam lengkap dengan barang bukti tembakau sintetis. Pemuda tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Kelompok sadar (Pokdar) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), pada Minggu (10/9/2022).

Kronologi penangkapan pemuda tersebut yakni, pada pukul 03.00 dini hari, Anggota Polsek Metro Gambir bersama dengan Pokdarkamtibmas binaan Polsek Metro Gambir melaksanakan patroli keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Gambir.

BACA JUGA:

Hendak Tawuran, 38 Pemuda Ditangkap di 7 Lokasi di Jaksel

Saat patroli, Pokdarkamtibmas yang melintas di Jalan Tanah Abang II, Kelurahan Petojo Selatan mendapati sejumlah remaja sedang berkumpul di pinggir jalan.

Kemudian Pokdarkamtibmas yang patroli menghampiri para remaja tersebut guna mengimbau untuk membubarkan diri. Namun saat diberikan arahan untuk membubarkan diri, pelaku yang berinisial MS mulai panik seakan menyembunyikan sesuatu.

BACA JUGA:

Anggota Pokdarkamtibmas yang mencurigai mendapati pelaku menyembunyikan sebilah senjata tajam jenis celurit. Pada saat dilakukan pemeriksaan didapati pula narkoba jenis tembakau sintetis yang disembunyikan di balik jaket. Kemudian pelaku dibawa ke Polsek Metro Gambir untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Ketika dilakukan pemeriksaan di Polsek Metro Gambir, kepada anggota pelaku berkumpul untuk menunggu lawan tawuran sambil mengkonsumsi miras dan menghisap tembakau sintetis yang dibeli secara patungan.