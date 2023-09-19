AS dan Jerman Sebut Xi Jinping Sebagai Diktator, China Marah Besar

China marah besar usai Jerman dan AS sebut Presiden Xi Jinping sebagai diktator (Foto: AP)

CHINA – China atau Tiongkok mengecam Jerman setelah Menteri Luar Negeri (Menlu) Jerman menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai “diktator”. China juga langsung memanggil duta besar Berlin untuk melakukan tindakan tegas. Ini menjadi ketegangan terbaru dengan kekuatan demokrasi barat mengenai bagaimana pemimpin Tiongkok digambarkan di luar negeri.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock dalam wawancara dengan Fox News saat berkunjung ke Amerika Serikat (AS) pada pekan lalu.

“Jika Putin memenangkan perang ini, apa tandanya bagi diktator lain di dunia, seperti Xi, seperti Presiden Tiongkok?,” terangnya ketika ditanya tentang perang Rusia terhadap Ukraina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jerman kepada CNN pada Senin (18/9/2023) mengatakan pemerintah Tiongkok pada Minggu (17/9/2023) memanggil duta besar Jerman untuk Tiongkok, Patricia Flor, untuk memprotes komentar Baerbock.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Beijing “sangat tidak puas” dengan komentar Baerbock dan “dengan tegas menentang” komentar tersebut.

“Pernyataan yang dibuat oleh Jerman sangat tidak masuk akal, sangat melanggar martabat politik Tiongkok, dan merupakan provokasi politik terbuka,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning pada konferensi pers reguler Senin (18/9/2023).

Pertanyaan tentang pernyataan Baerbock dan tanggapan Mao tidak ada dalam transkrip resmi pengarahan yang diposting kemudian di situs web kementerian.