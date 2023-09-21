Bocah yang Tewas Tertimpa Tembok saat Wudhu Dikenal Ceria dan Gemar ke Masjid

PADANG - Keluarga Gian (8), bocah yang tewas tertimpa tembok saat wudhu di masjid di Kota Padang, Sumatera Barat, masih berduka.

Ibu korban, Nova Desvita, tidak pernah menyangka bahwa peristiwa nahas itu menimpa anaknya. Ia pun masih terbayang-bayang momen terakhir sebelum Gian pergi meninggalkannya selamanya.

Nova mengenang Gian sebagai sosok yang ceria, baik, dan gemar ke masjid. Gian kerap menunaikan salat dan mengaji di masjid.

Namun, yang masih membekas di ingatan Nova adalah momen terakhir dia dengan Gian. Sebelum kejadian itu, Gian berlaku tak biasa. Ia berbagi makanan dengan adiknya. Padahal, biasanya hal itu jarang terjadi.

"Dia membagi makanan dengan adiknya," kata Nova.

Nova menceritakan, anaknya tidak pernah berperilaku seperti itu sebelumnya. Gian biasanya enggan berbagi makanan dengan adiknya. Bahkan, ia akan marah jika makanannya diambil.

Meski begitu, dengan kejadian ini pihak keluarga telah mengikhlaskan, termasuk kakeknya, Masrizal.