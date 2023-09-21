Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Tak Hati-hati Keluar dari Gang, Motor Bebek Dihantam Motor Sport

Erfan Erlin , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |17:20 WIB
Tak Hati-hati Keluar dari Gang, Motor Bebek Dihantam Motor Sport
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

GUNUNGKIDUL - Karena kurang hati-hati saat berbelok sepeda motor bebek adu banteng dengan sepeda motor sport. Akibat kecelakaan tersebut dua orang pengendara dilarikan ke rumah sakit dan sepeda motornya rusak berat.

Kanit Penegakan Hukum (Gakum) Polres Gunungkidul, Iptu Darmadi mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi di Jalan KH. Agus Salim, tepatnya di Dusun Ledoksari, Kalurahan Kepek, Kapanewon Wonosari Gunungkidul. Kecelakaan itu terjadi Kamis, 21 September 2023, pukul 08.30 WIB.

 BACA JUGA:

"Kecelakaan ini melibatkan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 Nomor Polisi : AB-4268-CM dengan Honda Supra X 125 Nomor Polisi AB-6641-WM," terangnya.

Kecelakaan tersebut bermula ketika HS warga Dusun Gedangsari, Rt 006/005 Kalurahan Baleharjo Kapanewon Wonosari Gunungkidul melaju menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja 250 dari arah Yogyakarta menuju ke Wonosari.

 BACA JUGA:

Sesampai di tempat kejadian pada jalan simpang tiga tidak sama besar dari arah utara/Piyaman terdapat Honda Supra X 125 Nomor Polisi : AB-6641-WM yang di kendarai S warga Dusun Wiyoko Utara, Rt. 032/008 Kalurahan Plembutan Kapanewon Playen Gunungkidul hendak berbelok kekanan arah barat/Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
