HOME NEWS NEWS

Gelar Beauty Class, Partai Perindo Dorong Perempuan Ciptakan Lapangan Pekerjaan

Eka Setiawan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |12:14 WIB
Gelar <i>Beauty Class</i>, Partai Perindo Dorong Perempuan Ciptakan Lapangan Pekerjaan
Beauty Class Partai Perindo di Jateng
A
A
A

SEMARANG Partai Perindo menggelar beauty class kepada para perempuan di Kota Semarang di Kantor DPW Partai Perindo Jateng, Sabtu (23/9/2023). Para peserta nantinya akan mendapatkan sertifikat yang diharapkan bisa membuka usaha hingga mendapat tambahan penghasilan dan lapangan kerja baru.

Aksi nyata untuk masyarakat Semarang tersebut didukung oleh Syafril Nasution, Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI Dapil Jateng I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga).

“Ini bermanfaat sekali untuk memberikan tambahan lapangan pekerjaan, karena setelah mereka mendapatkan lapangan pekerjaan, mereka nanti akan ditraining kembali dan diberikan sertifikat setelah itu mereka bisa berpraktik,” kata Syafril, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu.

Jika nanti para peserta sudah terampil merias, ungkap Syafril, mereka bisa membuka tempat-tempat kecantikan, rias kecantikan. “Nantinya bisa membuat penghasilan bagi mereka,” sambungnya.

Syafril menambahkan, jika nantinya usaha semakin besar di kemudian hari, mereka bisa mengajak keluarganya, para tetangga untuk ikut bekerja.

“Ini menambah peluang pekerjaan. Inilah yang kami harapkan dari Partai Perindo, membuka peluang kerja kepada masyarakat,” tandasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
