HOME NEWS NEWS

Perindo Gelar Silaturahmi dengan Warga, Tengku Erry: Kami Miliki Program Bantu Rakyat

Amir Sarifudin , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:13 WIB
Perindo Gelar Silaturahmi dengan Warga, Tengku Erry: Kami Miliki Program Bantu Rakyat
Bacaleg Perindo Tengku Erri Nuradi (Foto:MPI)
DELI SERDANG - Partai Perindo menggelar silaturahmi di Desa Seintis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Perindo dari Dapil Sumut 1 turut hadir dalam acara itu. Salah satunya Bacaleg Tengku Erry Nuradi.

Dalam silaturahmi itu, para bacaleg partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara pemilu 2024 itu berkomitmen memperkuat program untuk rakyat.

Kegiatan silaturahim para bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten dari Partai Perindo di dapil Sumut 1 yakni Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, dan kota Medan itu diprakarsai oleh bacaleg DPRD Kabupaten Deliserdang, Eka Sukma Utari.

Selain memperkuat program untuk rakyat, para bacaleg juga berkomitmen menjaga kekompakan selama mengarungi kontestasi di Pileg 2024.

Dalam silaturahmi itu, para bacaleg Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu saling bertukar pikiran dan menampung aspirasi masyarakat.

Selain itu, mereka juga melakukan diskusi membahas tentang program-program Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan indonesia sejahtera.

