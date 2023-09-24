Advertisement
HOME NEWS NEWS

Ganjar Fun Walk Bareng Perindo dan Sederet Artis Tanah Air, Tama S Langkun: Indonesia Butuh Pemimpin Sehat

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:26 WIB
Ganjar Fun Walk Bareng Perindo dan Sederet Artis Tanah Air, Tama S Langkun: Indonesia Butuh Pemimpin Sehat
JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo diketahui usai melakukan fun walk bareng Perindo hingga sederet artis tanah air di Car Free Day (CFD) Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/9/2023).

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Bidang Hukum dan HAM Partai Perindo Tama S Langkun mengatakan, selain untuk menjaga kesehatan jelang Pilpres hal tersebut merupakan langkah positif Ganjar untuk mengajak masyarakat menjaga kebugaran lewat olahraga.

"Nah pesannya tentu saja yang paling pertama ini juga bagian dari ajakan kepada masyarakat khususnya di warga Jakarta untuk terus berolahraga," ujar Tama di CFD Sudirman, Minggu (24/9/2023).

Tak hanya itu, kata Tama, poin pentingnya, Indonesia butuh pemimpin yang sehat. Sebab, perlu adanya fisik yang prima untuk benar-benar bisa melayani masyarakat.

"Nah, poin yang paling penting itu adalah Indonesia butuh pemimpin yang sehat, dia harus melayani satu Indonesia ini tentu saja dia harus punya fisik yang prima, itu menjadi salah satu syarat yang paling penting bagi seorang capres," paparnya.

Topik Artikel :
Ganjar Pranowo Partai Perindo
