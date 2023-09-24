Advertisement
HOME NEWS NEWS

Cegah DBD, Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Fogging Lingkungan di Pengadegan Jaksel

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |14:00 WIB
Cegah DBD, Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Fogging Lingkungan di Pengadegan Jaksel
Bacaleg Partai Perindo Diska Resha Putra fogging permukiman di Pengadegan, Jaksel. (MPI/Ikshan Permana)
JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Perindo sekaligus bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Jakarta Selatan Diska Resha Putra menggelar kegiatan fogging gratis bagi warga di Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan pada Minggu (24/9/2023).

Diska mengatakan, kegiatan fogging yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran penyakit demam berdarah (DBD) di wilayah tersebut.

"Sekarang kan sudah mau musim hujan, jadi lebih baik kita cegah dari pada mengobati, jadi ini kegiatan pertama saya di kelurahan Pengadegan jadi kita lakukan fogging yang banyak agar mereka tercegah dari DBD," kata Diska.

Diska memimpin langsung kegiatan fogging tersebut. Sambil membawa mesin fogging, dia berkeliling menyapa warga yang ada di sekitar Kelurahan Pengadegan.

Tak hanya melakukan kegiatan fogging, Diska juga menyosialisasikan kartu tanda anggota (KTA) asuransi kecelakaan dari Partai Perindo untuk masyarakat.

Kegiatan semacam itu bukan hanya dilakukan di wilayah Pengadegan. Kegiatan fogging juga sudah beberapa kali dilakukan di wilayah Jakarta Selatan mulai dari Pejaten hingga Manggarai.

"Kita sudah mengadakan kegiatan di kelurahan Pejaten Timur di Kelurahan Manggarai Selatan, Kelurahan Manggarai kita udah banyak lakukan dan selanjutnya kita akan lakukan di Manggarai lagi ada beberapa RW yang belum kita lakukan," tuturnya.

Latar belakang sebagai seorang pengusaha, Diska berkomitmen menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru. Diska memiliki rencana untuk menumbuhkan pelaku usaha mikro di daerah pemilihannya.

