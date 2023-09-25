Advertisement
HOME NEWS NEWS

Optimis Terpilih Di Pemilu Legislatif 2024, Caleg RPA Partai Perindo Targetkan Satu Juta Suara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |20:30 WIB
Optimis Terpilih Di Pemilu Legislatif 2024, Caleg RPA Partai Perindo Targetkan Satu Juta Suara
A
A
A

JAKARTA - Puluhan Calon Legislatif Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) optimis dapat terpilih dan memenangkan Partai Perindo di Pemilu Legislatif 2024.

Hal tersebut mereka sampaikan usai mengikuti pengarahan DPP RPA Perindo kepada semua caleg dari RPA Perindo dan Pengurus RPA Perindo se-Jabodetabek di Kantor Pusat RPA Perindo, Gedung MNC Tower, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Pesan optimisme itu salah satunya disampaikan oleh Caleg Dapil IV Jakarta Timur (Pulo Gadung, Matraman, dan Cakung) Partai Perindo, Rina Malewa.

"Arahan ibu Ketum RPA agar para Caleg RPA turun langsung memberikan penyuluhan. Salah satunya untuk mengenakan KTA berasuransi untuk para ojek online," ujar Rina.

Ia menyebutkan setiap Caleg juga diminta memiliki saksi dalam dan saksi luar untuk memastikan perolehan suara para Caleg Partai Perindo di Pemilu Legislatif 2024 tidak hilang.

"Kita harus turun langsung, sering sosialisasi kepada konstituen. Banyak program Partai Perindo. Kita di RPA misalkan membantu para ibu dan anak yang menjadi korban kekerasan dan seksual. Melindungi mereka dari KDRT," kata dia.

Rina Malewa mengaku optimis untuk membesarkan Partai Perindo ke tingkat lebih baik dan lolos parlemen nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif 2024.

"Kami semua optimis bisa membawa kemenangan untuk Partai Perindo hingga lolos di DPR RI," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
RPA Perindo Partai Perindo
