HOME NEWS NUSANTARA

4 Fakta Ditangkapnya Simpatisan Kelompok Separatis Teroris Papua Barat

Awaludin , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |05:01 WIB
4 Fakta Ditangkapnya Simpatisan Kelompok Separatis Teroris Papua Barat
Marthen Iba saat ditangkap petugas (foto: dok ist)
A
A
A

POS SATGAS Pamtas Kewilayahan Yonif 407/PK sektor Distrik Aroba, Teluk Bintuni, Papua Barat, diserang Orang Tak Dikenal (OTK), Jumat 22 September 2023 lalu.

TNI pun langsung bergerak cepat merespons kejadian itu. Terbaru, Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 407/PK berhasil menangkap anggota Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua Barat. Berikut sejumlah faktanya:

1. KST Bernama Marthen Iba

Dansatgas Yonif 407/PK, Letkol Inf Hermawan Setya Budi mengatakan, penangkapan itu terjadi pada Minggu (24/9/2023). Simpatisan KST bernama Marthen Iba berhasil ditangkap oleh TNI.

Penangkapan Marthen Iba merupakan hasil sweeping yang dilakukan oleh TNI beserta aparat Kepolisian setempat setelah sebelumnya terjadi serangan terhadap pos TNI di Aroba Teluk Bintuni.

2. Simpatisan KST Lepas Tembakan

 

Para OTK melepaskan tembakan senjata api sebanyak delapan kali dalam tempo dua kali gangguan, masing-masing empat kali tembakan pada Jumat (22/9/2023) sekitar pukul 19.00 WIT, di pos TNI Aroba Teluk Bintuni.

“Laporan dari anggota di lapangan, terjadi gangguan terhadap Pos Aroba dari OTK sebanyak dua kali dengan total sebanyak delapan kali tembakan. Namun, tidak ada korban. Anggota aman," ujar Dansatgas Yonif 407/PK, Letkol Inf Hermawan Setya Budi.

