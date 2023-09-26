Tim Garuda Elite Juarai Turnamen e-Sport MLBB Pemuda Perindo di Depok

DEPOK - Pemuda Partai Perindo mengajak generasi milenial untuk tidak malu terjun ke politik melalui ajang turnamen Mobile Legend Bang-Bang (MLBB) yang dihelat dua hari 23-24 September 2023 di Interaksi Space, Jalan Raya Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Adapun keluar sebagai juara turnamen Pemuda Perindo yang perdana digelar yakni tim Garuda Elite 1.

Fadlan seorang pemain tim Garuda Elite 1 menanggapi positif turnamen yang digelar Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 mendatang. Ia hanya bermodal semangat untuk menang menghadapi 31 tim lainnya.

"Menurut saya bagus sangat positif buat anak muda jaman sekarang kan pada main game jadi bagus aja meriah. Strateginya semangat saja untuk menang," kata Fadlan kepada MNC Portal Indonesia di Interaksi Space, Minggu (24/9/2023).

Fadlan menambahkan langkah Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu mengajak generasi muda terjun ke politik jelang Pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih anak muda. Ia berharap agar Perindo lebih sering membuat kegiatan positif seperti turnamen e-Sport.