Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Tim Garuda Elite Juarai Turnamen e-Sport MLBB Pemuda Perindo di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |14:40 WIB
Tim Garuda Elite Juarai Turnamen e-Sport MLBB Pemuda Perindo di Depok
A
A
A

DEPOK - Pemuda Partai Perindo mengajak generasi milenial untuk tidak malu terjun ke politik melalui ajang turnamen Mobile Legend Bang-Bang (MLBB) yang dihelat dua hari 23-24 September 2023 di Interaksi Space, Jalan Raya Margonda, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Adapun keluar sebagai juara turnamen Pemuda Perindo yang perdana digelar yakni tim Garuda Elite 1.

Fadlan seorang pemain tim Garuda Elite 1 menanggapi positif turnamen yang digelar Partai Perindo dengan nomor urut 16 sesuai ketetapan KPU di surat suara Pemilu 2024 mendatang. Ia hanya bermodal semangat untuk menang menghadapi 31 tim lainnya.

"Menurut saya bagus sangat positif buat anak muda jaman sekarang kan pada main game jadi bagus aja meriah. Strateginya semangat saja untuk menang," kata Fadlan kepada MNC Portal Indonesia di Interaksi Space, Minggu (24/9/2023).

Fadlan menambahkan langkah Perindo yang dikenal modern peduli rakyat kecil itu mengajak generasi muda terjun ke politik jelang Pemilu 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih anak muda. Ia berharap agar Perindo lebih sering membuat kegiatan positif seperti turnamen e-Sport.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemuda Perindo Partai Perindo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175467//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-91Lh_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Partai Perindo: Menjadi Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement