Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Dinilai Sosok yang Responsif Fasilitasi Aspirasi Desa

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo sudah menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) sejak 2017. Dia pun sudah dianggap seperti ayah bagi PAPDESI.

Demikian disampaikan oleh ketua umum PAPDESI, Wargiyati. Oleh sebab itu, kata dia suatu kehormatan apabila Ganjar memberikan nasehat kepada ribuan perangkat desa yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAPDESI di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, (26/9/2023).

"Pak Ganjar kan jelas dewan pembina PAPDESI, sejak 2017 sudah jadi dewan pembina. Ya jelas udah kayak bapak kita," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Kata dia, Ganjar merupakan sosok pembina yang responsif. Dia selalu memfasilitasi aspirasi desa ke Pemerintah Pusat.

"Pak Ganjar jelas baik, sudah jadi pembina kita sejak 2017 sampai sekarang, komunikasi baik, menjembatani komunikasi kepala desa dan pemerintah pusat segala keluh kesah kita," jelas Wargiyati.

Ganjar juga dinilai dekat dengan para pengurus dan anggota PAPDESI. Menurut Wargiyati, Ganjar selalu menyempatkan hadir pada setiap Rakernas PAPDESI.

Kini, Ganjar telah diusung menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Wargiyati pun menuturkan bahwa PAPDESI selalu mendoakan untuk yang terbaik.