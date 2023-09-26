Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Dinilai Sosok yang Responsif Fasilitasi Aspirasi Desa

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |19:15 WIB
Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Dinilai Sosok yang Responsif Fasilitasi Aspirasi Desa
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang diusung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo sudah menjadi Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) sejak 2017. Dia pun sudah dianggap seperti ayah bagi PAPDESI.

Demikian disampaikan oleh ketua umum PAPDESI, Wargiyati. Oleh sebab itu, kata dia suatu kehormatan apabila Ganjar memberikan nasehat kepada ribuan perangkat desa yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PAPDESI di Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, (26/9/2023).

"Pak Ganjar kan jelas dewan pembina PAPDESI, sejak 2017 sudah jadi dewan pembina. Ya jelas udah kayak bapak kita," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia.

Kata dia, Ganjar merupakan sosok pembina yang responsif. Dia selalu memfasilitasi aspirasi desa ke Pemerintah Pusat.

"Pak Ganjar jelas baik, sudah jadi pembina kita sejak 2017 sampai sekarang, komunikasi baik, menjembatani komunikasi kepala desa dan pemerintah pusat segala keluh kesah kita," jelas Wargiyati.

Ganjar juga dinilai dekat dengan para pengurus dan anggota PAPDESI. Menurut Wargiyati, Ganjar selalu menyempatkan hadir pada setiap Rakernas PAPDESI.

Kini, Ganjar telah diusung menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) Wargiyati pun menuturkan bahwa PAPDESI selalu mendoakan untuk yang terbaik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175484//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-hwxd_large.jpg
Ketum Perindo: Anak Muda Harus Terlibat Aktif Politik, Bukan Sekadar Pemilih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175476//waketum_dpp_bidang_persatuan_dan_inklusif_partai_perindo_angkie_yudistia-2r5P_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Perindo: Komitmen Perjuangkan Hak Perempuan dan Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175467//ketua_umum_partai_perindo_angela_tanoesoedibjo-91Lh_large.jpg
Refleksi 11 Tahun Partai Perindo: Menjadi Energi Baru Politik Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174687//partai_perindo-GhUt_large.jpg
HUT Ke-80 TNI, Sekjen Perindo Dorong Penguatan Kepemimpinan TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173898//perindo-6iyo_large.jpg
Puspadaya Perindo Beri Pendampingan Hukum dan Pemulihan Psikologis ke Korban Pelecehan dan KDRT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173897//perindo-8ghY_large.jpg
Duh! Perempuan di Jaktim Jadi Korban Pelecehan Seksual Sejak SD oleh Ayah Tirinya 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement