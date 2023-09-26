Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bobol Triplek, Maling Sembako di Sumenep Ditangkap Warga

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |08:37 WIB
Bobol Triplek, Maling Sembako di Sumenep Ditangkap Warga
Maling sembako ditangkap warga lantaran ketahuan membobol toko di pasar/Foto: Freepik
A
A
A

 

MADURA - Aksi pencurian sembako milik Ach. Sayudi (48), warga Desa Batuputih Laok, di pasar Bangkal Desa Pengarangan, Kabupaten Sumenep, Madura, berhasil digagalkan warga.

Pelaku SA (36) warga Kelurahan Sulursari, Kabupaten Grobokan, Jawa Tengah, beraksi dengan dua komplotanya yang kini dalam pengejaran polisi.

 BACA JUGA:

Komplotan maling ini kepergok keamanan pasar saat beraksi dan melarikan diri, warga pun melakukan pengejaran, satu pelaku berhasil diamakan langsung diserahkan ke polisi.

Kasi Humas Polres Sumenep AKP Widiarti menjelaskan, pemilik toko ditelepon oleh Hajar, penjaga keamanan Pasar Bangkal, bahwa sembakonya ada yang mengambil dari dalam toko.

 BACA JUGA:

"Mendapat telepon itu, korban langsung berangkat ke tokonya. Ternyata benar, dagangan sembakonya sudah berada di luar toko, peristiwa tersebut sekitar jam 23.00 WIB," ungkapya dikutip Selasa(26/9/2023).

Menurutnya, ada tiga pelaku pencurian sembako di toko yang beraksi. Dua tersangka pelaku melarikan diri ke arah barat, dan satu tersangka lagi melarikan diri ke arah timur.

Kemudian pemilik toko, keamanan pasar bersama warga sekitar bersama-sama melakukan pengejaran terhadap tersangka pelaku.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531/pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170230/pencurian-lDsw_large.jpg
Duh! Pria di Bekasi Nekat Curi Motor Mantan Mertuanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163792/pencurian-eCku_large.jpg
Dua Bandit Ditangkap saat Pesta Rakyat 17 Agustus di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/338/3163759/penjara-7o36_large.jpg
3 Bang Jago yang Biasa Beraksi di Jakbar Diringkus Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161468/viral-IfY1_large.jpg
Pria Ini Tewas Diamuk Massa Usai Todongkan Pistol ke Pak RT di Rusunawa Daan Mogot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160427/viral-l2pE_large.jpg
Wanita Cantik Ini Hidup Mewah Bergelimang Harta Bak Sosialita, Ternyata Residivis Maling Berlian
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement