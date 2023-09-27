Polisi Ungkap Jaringan Narkoba Antar-Provinsi, Amankan 3 Pelaku dan 7 Kg Sabu

JAMBI - Tim Subdit II, Ditreskrimum Polda Jambi berhasil menangkap 3 orang pelaku narkoba jaringan antar provinsi. Tidak hanya itu, dari tangan pelaku petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 7 kg.

Mereka diamankan petugas di cucian mobil di Jalan Kutilang IV, RT 07, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

"Ketiga pelaku berasal dari Aceh, yakni berinisial MR (28), Im (38) dan IN (30)," ungkap Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi, Kompol Alhajat, Rabu (27/9/2023).

Dia menceritakan, terungkapnya kasus ini berdasarkan penyelidikan dan profilling jaringan, ada jaringan antar provinsi akan melakukan pengiriman narkotika menuju Provinsi Jambi.

Tidak menunggu lama, tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan.

Tidak lama kemudian, petugas mendapatkan informasi adanya kendaraan yang diduga membawa barang haram tersebut.

Kemudian, petugas mencurigai 1 unit mobil Toyota Inova warna putih dengan plat polisi BK 1092 ABE dengan 3 orang penumpang.

Tepatnya di Simpang KM 35, Jalan Lintas Timur, Muarojambi Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi, langsung melakukan pemeriksaan.