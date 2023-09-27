Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Ungkap Jaringan Narkoba Antar-Provinsi, Amankan 3 Pelaku dan 7 Kg Sabu

Azhari Sultan , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |16:29 WIB
Polisi Ungkap Jaringan Narkoba Antar-Provinsi, Amankan 3 Pelaku dan 7 Kg Sabu
Sabu seberat 7Kg diamankan polisi/Foto: Azhari
A
A
A

 

JAMBI - Tim Subdit II, Ditreskrimum Polda Jambi berhasil menangkap 3 orang pelaku narkoba jaringan antar provinsi. Tidak hanya itu, dari tangan pelaku petugas juga mengamankan barang bukti sabu seberat 7 kg.

Mereka diamankan petugas di cucian mobil di Jalan Kutilang IV, RT 07, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

 BACA JUGA:

"Ketiga pelaku berasal dari Aceh, yakni berinisial MR (28), Im (38) dan IN (30)," ungkap Kasubdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi, Kompol Alhajat, Rabu (27/9/2023).

Dia menceritakan, terungkapnya kasus ini berdasarkan penyelidikan dan profilling jaringan, ada jaringan antar provinsi akan melakukan pengiriman narkotika menuju Provinsi Jambi.

 BACA JUGA:

Tidak menunggu lama, tim Opsnal Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Jambi langsung melakukan penyelidikan.

Tidak lama kemudian, petugas mendapatkan informasi adanya kendaraan yang diduga membawa barang haram tersebut.

Kemudian, petugas mencurigai 1 unit mobil Toyota Inova warna putih dengan plat polisi BK 1092 ABE dengan 3 orang penumpang.

Tepatnya di Simpang KM 35, Jalan Lintas Timur, Muarojambi Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarojambi, Jambi, langsung melakukan pemeriksaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polisi sabu bandar narkoba Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173478/asep-aXkE_large.jpg
Kapolda Metro Pastikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Kasus Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173427/pemusnahan_narkoba-oYqj_large.jpg
Polda Metro Musnahkan 1,14 Ton Narkoba Senilai Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173383/penjara-p3Jt_large.jpg
Pengedar Narkoba di Bekasi Ditangkap, 15 Kg Ganja Disita
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement