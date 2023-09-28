Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Bacaleg Perindo Tengku Erry Nuradi Disambut Meriah Masyarakat Medan Deli

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |01:26 WIB
Bacaleg Perindo Tengku Erry Nuradi Disambut Meriah Masyarakat Medan Deli
Bacaleg Perindo disambut meriah warga. (Foto: Wahyudi Aulia)
MEDAN - Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPR RI Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Dr. Tengku Erry Nuradi menggelar sosialisasi sekaligus konsolidasi tim kelurahan dan lingkungan di Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Rabu (27/9/2023) sore.

Erry Nuradi yang hadir bersama Ketua DPW Perindo Sumatera Utara sekaligus Bacaleg DPRD Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan dan Wakil Ketua DPW Perindo Sumut yang juga Bacaleg DPRD Kota Medan, Tengku M Ryan Novandi, disambut meriah oleh masyarakat serta para kader Perindo di daerah tersebut. 

Dalam kegiatan itu, Erry Nuradi yang merupakan Gubernur Sumatera Utara periode 2015-2018 sempat berdialog dan bercengkrama langsung untuk mendengar aspirasi warga. Sejumlah hal terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi topik dialog. Seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga penyediaan lapangan kerja bagi kelompok usia produktif di kawasan itu. 

 BACA JUGA:

Tengku Erry juga mensosialisasikan program Kartu Tanda Anggota (KTA) Berasuransi bagi masyarakat yang mau menjadi anggota Partai Perindo.  

"Hari ini kami berada di Kecamatan Medan Deli untuk melakukan sosialisasi tentang Partai Perindo. Sebagai calon anggota legislatif, kami menjelaskan bahwa Partai Perindo lah satu-satunya partai yang menggunakan sistem KTA Berasuransi kepada masyarakat yang ingin menjadi anggota partai perindo. Alhamdulilah sambutannya luar biasa," kata Erry. 

Terkait harapan-harapan yang disampaikan masyarakat pada dialog tersebut, Erry menyatakan telah menyerapnya. Kedatangannya lengkap bersama bacaleg DPRD Provinsi dan DPRD Kota Medan dari daerah pemilihan Medan Deli merupakan bagian dari upaya menjawab semua harapan yang disampaikan masyarakat tersebut. 

 BACA JUGA:

"Tentu harapan masyarakat harus bisa dioptimalkan dengan cara memiliki wakil-wakilnya yang tepat. Karena tentunya wakil-wakil itu ada tingkatannya. Ada pusat, provinsi serta kabupaten/kota. Karenanya masyarakat harus memilih wakil-wakil yang bisa memperjuangkan aspirasinya," kata Erry.

Erry menyatakan masyarakat perlu memahami fungsi-fungsi para calon wakil mereka di legislatif. Baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Sehingga aspirasi yang disampaikan lebih cepat terkonversi menjadi kebijakan saat para wakil yang dipilih berhasil duduk di parlemen.

