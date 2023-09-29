Polisi: Bocah 12 Tahun di Depok Tewas Diduga Usai Kelaminnya Diremas Kakek Lansia

DEPOK - Seorang bocah berinisial MDF (12) ditemukan tewas di sebuah rumah Kampung Sindangkarsa RT 1 RW 8, Sukamaju Baru, Tapos, Depok pada Rabu 27 September 2023 malam. Bocah tersebut diduga tewas usai alat kelamin diremas oleh seseorang bernama N (70) alias Engkong.

"Kakek mencabuli beberapa anak laki-laki. N alias Engkong. (Salah satu korban) terus kesakitan usai siang sekitar pukul 14.00 WIB, buah zakar (alat kelaminnya) diremas. Satu korban anak-anak meninggal," kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto, Kamis (28/9/2023).

Hadi mengungkap bahwa korban MDF sempat bermain layangan dan sepak bola sebelum akhirnya jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat.

Ia juga menyebut bahwa korban juga sempat mengadu ke sang ibu menjelang maghrib.

"Lanjut main layangan dan main bola. Jelang Maghrib mengadu ke ibunya. Terus (korban MDF) jatuh pingsan. Sampai rumah sakit meninggal," ujarnya.

Hadi pun tidak bisa memastikan ada kaitan alat kelamin diremas terduga pelaku kakek lansia N atau tidak. Saat ini jenazah korban MDF sedang dilakukan autopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.

"Ada hubungannya atau tidak. Dokter lagi pastikan. Sekarang lagi autopsi di Kramat Jati," tuturnya.