Pengurus DPW Baja Perindo Jawa Tengah-DIY Resmi Dilantik

SOLO – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Barisan Penjaga Partai Persatuan Indonesia (Baja Perindo) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi dilantik, Sabtu (30/9/2023). Pelantikan oleh Panglima Komando Nasional Baja Perindo, Drisye Siahaya digelar di Sekretariat DPD Baja Perindo Kota Solo.

Dalam sambutannya, Ketua Umum DPP Baja Perindo, Drisye Siahaya menyampaikan perjalanan Baja Perindo yang lahir pada 14 Agustus 2016. Pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

“Pada awalnya Baja Perindo sebagai sayap partai, kami bersama-sama membangun membesarkan Partai Perindo yang lebih baik dan duduk di parlemen mewakili masyarakat,” kata Drisye Siahaya.

Dikatakannya, banyak kegiatan utamanya sosial yang telah dilakukan. Dengan perkembangnya Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, pada 2023 Baja Perindo yang awalnya organisasi sayap menjadi organisasi badan partai.

Baja Perindo menjadi satuan tugas khusus karena semakin besarnya Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera.

BACA JUGA: Bacaleg Perindo Gelar Bazar Sembako Murah di Rusun Albo Cakung

Selanjutnya, Baja Perindo secara struktural membentuk setiap wilayah. Baja Perindo menjadi garda terdepan menjaga dan mengawal kepentingan, dan keutuhan Partai Perindo yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo.