HOME NEWS NEWS

Ketua DPW Partai Perindo Jateng Minta Kader Rebut Kemenangan pada Pemilu 2024

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |18:03 WIB
Ketua DPW Partai Perindo Jateng Minta Kader Rebut Kemenangan pada Pemilu 2024
Ketua DPW Partai Perindo Jateng Wuryanto (iNews/Ary Wahyu Wibowo)
A
A
A

 

SOLO - Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah Mayjen TNI (Pur) Wuryanto meminta agar kader bisa merebut kemenangan pada Pemilu 2024. Semua harus menyatukan persepsi untuk menang bersama.

“Kemenangan dengan memperoleh suara terbanyak, sehingga kita bisa duduk di semua tingkatan. DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota,” kata Wuryanto saat konsolidasi caleg DPRD Kabupaten se-Dapil DPR RI Jateng V di Solo, Sabtu (30/9/2023).

Ia menargetkan semua kabupaten atau kota memiliki satu fraksi. Dengan semangat untuk target satu fraksi, masing-masing Ketua DPD Partai Perindo bisa membuat perencanaan strategi untuk memenangkan dengan semua potensi yang dimiliki.

Potensi dari internal, bacaleg dan potensi lingkungan yang mendukung harus dimaksimalkan. Tahun 2024 dinilai merupakan momentum yang penting. Sebab dari hasil survei pengamat dan para ahli, di lingkungan masyarakat ada rasa bosan terhadap partai yang lama.

Ada keinginan pergantian wajah karena kesempatan yang diberikan belum menunjukkan hasil yang dicita-citakan, utamanya kesejahteraan dan tujuan nasional.

Kehadiran Partai Perindo dinilai memiliki nilai positif dan bisa diterima masyarakat. Partai Perindo diharapkan bisa mewakili masyarakat secara keseluruhan menuju Indonesia sejahtera.

