INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Gempa M5,4 Sukabumi Dirasakan di Bandung hingga Bogor

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:31 WIB
Gempa M5,4 Sukabumi Dirasakan di Bandung hingga Bogor
Gempa M5,4 guncang Sukabumi. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M)5,4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, juga dirasakan di sejumlah wilayah.

Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan, guncangan dirasakan hingga wilayah Bandung dan Bogor.

"Dirasakan Di Cisolok, Kota Sukabumi, Kab.Sukabumi IV MMI. Di Sawarna, Palabuhan Ratu, Soreang, Cipanas dan Cianjur III MMI. Di Cibadak, Bandung II-III MMI, Bogor II MMI," kata Daryono,Minggu (1/10/2023).

 BACA JUGA:

Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan Magnitude (M)5.4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (1/10/2023).

Halaman:
1 2
      
