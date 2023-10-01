JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M)5,4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, juga dirasakan di sejumlah wilayah.
Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengungkapkan, guncangan dirasakan hingga wilayah Bandung dan Bogor.
"Dirasakan Di Cisolok, Kota Sukabumi, Kab.Sukabumi IV MMI. Di Sawarna, Palabuhan Ratu, Soreang, Cipanas dan Cianjur III MMI. Di Cibadak, Bandung II-III MMI, Bogor II MMI," kata Daryono,Minggu (1/10/2023).
Sebelumnya, gempa bumi berkekuatan Magnitude (M)5.4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (1/10/2023).