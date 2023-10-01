BMKG Pastikan Gempa M5,4 di Kabupaten Sukabumi Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M)5.4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak berpotensi tsunami.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

BACA JUGA:

BMKG memaparkan bahwa Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,26 LS - 106,52 BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 104 Km.

Menurut Daryono, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat deformasi batuan dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah Jawa Barat.

BACA JUGA:

Gempa Bumi M5,4 Guncang Kabupaten Sukabumi Jabar

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust," ujar Daryono.

(Qur'anul Hidayat)