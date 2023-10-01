Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

BMKG Pastikan Gempa M5,4 di Kabupaten Sukabumi Tak Berpotensi Tsunami

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |12:13 WIB
BMKG Pastikan Gempa M5,4 di Kabupaten Sukabumi Tak Berpotensi Tsunami
Gempa M5,4 guncang Sukabumi. (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M)5.4 terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tidak berpotensi tsunami.

Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," kata Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono kepada awak media, Jakarta, Minggu (1/10/2023).

 BACA JUGA:

BMKG memaparkan bahwa Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,26 LS - 106,52 BT, atau tepatnya berlokasi di darat wilayah Sukabumi, Jawa Barat pada kedalaman 104 Km.

Menurut Daryono, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat deformasi batuan dalam Lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah Jawa Barat.

BACA JUGA:

Gempa Bumi M5,4 Guncang Kabupaten Sukabumi Jabar 

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan geser naik (oblique thrust," ujar Daryono.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Sukabumi gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement