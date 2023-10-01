Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Warga Panik Keluar Rumah

SUKABUMI - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 5,4 dirasakan kuat warga Sukabumi, pada Minggu (1/10/2023), pukul 11.00 WIB. Guncangan berlangsung beberapa detik hingga mengakibatkan kepanikan warga setempat.

Salah seorang warga Palabuhanratu, Nandi menggambarkan momen ketika gempa terjadi. Ia begitu terkejut dan panik, sehingga langsung berlari keluar rumah untuk menghindari potensi kerusakan bangunan.

"Langsung bergegas keluar, karena kaget juga saat getarannya terasa sangat kuat," ucap Nandi.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Wawan Gondawan, mencatat bahwa gempa dengan M5,4 ini berpusat sekitar 30 KM tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman mencapai 88 km, berlokasi di laut.

Meski demikian, dampak pasti dari guncangan ini masih terus dipantau oleh BPBD Kabupaten Sukabumi.

"Kita masih memonitor dampak gempa melalui rekan-rekan di lapangan, mudah-mudahan semua aman," singkat Wawan Gondawan.