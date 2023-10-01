Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Warga Panik Keluar Rumah

Ilham Nugraha , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |11:47 WIB
Gempa M5,4 Guncang Sukabumi, Warga Panik Keluar Rumah
Gempa M5,4 membuat panik warga Sukabumi. (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Gempa bumi dengan Magnitudo (M) 5,4 dirasakan kuat warga Sukabumi, pada Minggu (1/10/2023), pukul 11.00 WIB. Guncangan berlangsung beberapa detik hingga mengakibatkan kepanikan warga setempat.

Salah seorang warga Palabuhanratu, Nandi menggambarkan momen ketika gempa terjadi. Ia begitu terkejut dan panik, sehingga langsung berlari keluar rumah untuk menghindari potensi kerusakan bangunan.

BACA JUGA:

Gempa M5,4 Sukabumi Dirasakan di Bandung hingga Bogor 

"Langsung bergegas keluar, karena kaget juga saat getarannya terasa sangat kuat," ucap Nandi. 

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Wawan Gondawan, mencatat bahwa gempa dengan M5,4 ini berpusat sekitar 30 KM tenggara Kabupaten Sukabumi dengan kedalaman mencapai 88 km, berlokasi di laut.

Meski demikian, dampak pasti dari guncangan ini masih terus dipantau oleh BPBD Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA:

Gempa Besar M5,1 Guncang Jember Jawa Timur 

"Kita masih memonitor dampak gempa melalui rekan-rekan di lapangan, mudah-mudahan semua aman," singkat Wawan Gondawan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175895/gempa-1Hb8_large.jpg
Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Gempa di Filipina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement