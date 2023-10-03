Curanmor dengan Modus Unik, Pelaku Pacari Korban Lalu Bawa Kabur Motornya

SURABAYA - Seorang pemuda, pelaku pencuri sepeda motor di Surabaya Jawa Timur berhasil dibekuk polisi. Aksi pencurian sepeda motor ini terbilang unik, karena untuk bisa membawa kabur motor korban, pelaku terlebih dulu memacari korban.

Pelaku juga mengaku sebagai karyawan bank, dan memalsukan tanda pengenal karyawan bank. Dari hasil penyelidikan polisi, ternyata pelaku merupakan residivis yang sudah 3 kali keluar masuk penjara karena kasus yang sama, yakni spesialis mencuri motor dengan terlebih dulu memacari para korbannya.

Pemuda bernama Kevin hanya bisa menunduk ketika digiring oleh anggota unit reskrim Polsek Wiyung Surabaya. Pemuda 26 tahun warga Karang Pilang Surabaya ini dibekuk polisi, lantaran telah melakukan aksi pencurian sepeda motor.

Kevin ditangkap setelah membawa kabur motor milik seorang wanita berinisial N pada 20 Juli 2023 lalu yang saat itu berstatus pacar korban yang baru dipacari 1 minggu.

Dari kronologis kejadian, Kevin berkenalan dengan korban melalui aplikasi pertemanan, untuk memperdaya korban, pelaku menyaru sebagai karyawan sebuah bank dan memiliki tanda pengenal karyawan bank palsu.

Dari perkenalan tersebut pelaku Kevin memacari korban, baru 1 minggu berpacaran, pelaku mengajak kencan korban pada 20 juli 2023. Saat kencan itulah pelaku mengajak korban ke sebuah bank di jalan raya Wiyung Surabaya yang diakui sebagai kantornya, pelaku kemudian berpura-pura meminjam motor korban untuk ke rumah atasanya, dan kemudian kabur tak kembali.