Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Selain Fogging Cegah DBD, Perindo Juga Edukasi Warga Brebes Pentingnya 3M

Yunibar , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:48 WIB
Selain <i>Fogging</i> Cegah DBD, Perindo Juga Edukasi Warga Brebes Pentingnya 3M
Bacaleg Perindo sosialisasi tentang pentingnya 3M. (Foto: Yunibar)
A
A
A

BREBES – Tak hanya melakukan fogging, DPD Partai Perindo Kabupaten Brebes bersama Bacaleg DPR RI Dapil 9 Jawa, Mundi Kristiono dan Bacaleg DPRD Brebes juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSM) dengan cara 3M.

Sejumlah pengurus partai juga melakukan sosialisasi 3M yakni menguras bak mandi, menutup tempat tampungan air dan mengubur barang-barang yang tidak digunakan lagi.

 BACA JUGA:

Adapun bakti sosial diadakan di Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jatim, Kamis (10/5/2023) siang. Bakti sosial dilakukan dengan pengasapan (fogging) pencegahan nyamuk DBD di ratusan rumah warga.

Upaya pencegahan penyakit DBD ini juga menyasar selokan di sepanjang jalan desa, Bacaleg DPRD Brebeas Dapil 1 Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Songgom , Imam Tri Tantowi mengatakan fogging tersebut dilaksanakan setelah menerima laporan warga.

BACA JUGA:

TPN GP Diisi Berbagai Figur Mumpuni, Partai Perindo Optimistis Ganjar Menang di Pilpres 

“DPD Partai Perindo Brebes menargetkan pengasapan 300 rumah di RW 02 dan 04 Desa Jatirokeh,” ucap Imam Tri.

Kegiatan fogging disambut baik warga Desa Jatirokeh karena sebelumnya belum pernah dilakukan pengasapan. Warga berharap fogging terus dilakukan hingga memasuki musim hujan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement