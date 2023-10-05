Selain Fogging Cegah DBD, Perindo Juga Edukasi Warga Brebes Pentingnya 3M

BREBES – Tak hanya melakukan fogging, DPD Partai Perindo Kabupaten Brebes bersama Bacaleg DPR RI Dapil 9 Jawa, Mundi Kristiono dan Bacaleg DPRD Brebes juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSM) dengan cara 3M.

Sejumlah pengurus partai juga melakukan sosialisasi 3M yakni menguras bak mandi, menutup tempat tampungan air dan mengubur barang-barang yang tidak digunakan lagi.

Adapun bakti sosial diadakan di Desa Jatirokeh, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jatim, Kamis (10/5/2023) siang. Bakti sosial dilakukan dengan pengasapan (fogging) pencegahan nyamuk DBD di ratusan rumah warga.

Upaya pencegahan penyakit DBD ini juga menyasar selokan di sepanjang jalan desa, Bacaleg DPRD Brebeas Dapil 1 Kecamatan Brebes, Jatibarang dan Songgom , Imam Tri Tantowi mengatakan fogging tersebut dilaksanakan setelah menerima laporan warga.

“DPD Partai Perindo Brebes menargetkan pengasapan 300 rumah di RW 02 dan 04 Desa Jatirokeh,” ucap Imam Tri.

Kegiatan fogging disambut baik warga Desa Jatirokeh karena sebelumnya belum pernah dilakukan pengasapan. Warga berharap fogging terus dilakukan hingga memasuki musim hujan.