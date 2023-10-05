6 Pasukan Elite TNI yang Disegani Militer Dunia, Kopassus hingga Paskhas

HUT Ke-78 TNI dirayakan hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. TNI telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara yang melibatkan dukungan dari pasukan elite yang memiliki kemampuan istimewa.

TNI Dibagi menjadi 3 Matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik dalam menghadapi berbagai ancaman.

Berikut daftar Pasukan Elite TNI yang disegani militer internasional.

1. Kopassus - Korps Baret Merah

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang ada dalam TNI Angkatan Darat. Ciri khas dari pasukan ini adalah baret merah marun yang mereka kenakan.

Kopassus memiliki kemampuan istimewa yang mencakup kemampuan bergerak cepat di berbagai jenis medan, ketepatan menembak, pengintaian, dan operasi anti-teror.

Tugas Kopassus dalam Operasi Militer Perang (OMP) mencakup serangan langsung seperti Direct Action untuk menghancurkan logistik musuh, operasi Combat SAR, Anti Teror, serta Advance Combat Intelligence (Operasi Intelijen Khusus).

Selain itu, dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Kopassus juga terlibat dalam berbagai tugas seperti Humanitarian Assistance (bantuan kemanusiaan), AIRSO (operasi anti pemberontakan, separatisme, dan insurjensi), memberikan dukungan kepada aparat kepolisian dan pemerintah, SAR Khusus, serta melaksanakan pengamanan VVIP.