Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

6 Pasukan Elite TNI yang Disegani Militer Dunia, Kopassus hingga Paskhas

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |06:04 WIB
6 Pasukan Elite TNI yang Disegani Militer Dunia, Kopassus hingga Paskhas
Kopassus. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

HUT Ke-78 TNI dirayakan hari ini, Kamis 5 Oktober 2023. TNI telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan negara yang melibatkan dukungan dari pasukan elite yang memiliki kemampuan istimewa.

TNI Dibagi menjadi 3 Matra, yaitu Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) yang memiliki kekuatan dan kemampuan yang unik dalam menghadapi berbagai ancaman.

Berikut daftar Pasukan Elite TNI yang disegani militer internasional.

1. Kopassus - Korps Baret Merah

Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan bagian dari Komando Utama (KOTAMA) tempur yang ada dalam TNI Angkatan Darat. Ciri khas dari pasukan ini adalah baret merah marun yang mereka kenakan.

Kopassus memiliki kemampuan istimewa yang mencakup kemampuan bergerak cepat di berbagai jenis medan, ketepatan menembak, pengintaian, dan operasi anti-teror.

 BACA JUGA:

Tugas Kopassus dalam Operasi Militer Perang (OMP) mencakup serangan langsung seperti Direct Action untuk menghancurkan logistik musuh, operasi Combat SAR, Anti Teror, serta Advance Combat Intelligence (Operasi Intelijen Khusus).

 BACA JUGA:

Selain itu, dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Kopassus juga terlibat dalam berbagai tugas seperti Humanitarian Assistance (bantuan kemanusiaan), AIRSO (operasi anti pemberontakan, separatisme, dan insurjensi), memberikan dukungan kepada aparat kepolisian dan pemerintah, SAR Khusus, serta melaksanakan pengamanan VVIP.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177414/tni-iGqM_large.jpg
Ledakan Terdengar di Markas Hantu Laut, Jenderal Australia Kaget Lihat Kehebatan Pasukan Siluman Denjaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175087/seragam_tni-GfU4_large.jpg
Seragam Baru TNI Paling Efektif untuk Kamuflase
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174930/tni-2Esp_large.jpg
DPR Dorong Kemajuan TNI Diarahkan Kesiapan Pertahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174515/tni-ekNB_large.jpg
Isi Pidato Jenderal Nasution yang Menyayat Hati Iringi Pemakaman Pahlawan Revolusi saat HUT TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173874/tni-gyzc_large.jpg
Seragam Baru TNI Bakal Dipakai saat HUT Ke-80 di Monas, Begini Penampakannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173858/tni-QGRD_large.jpg
Butuh Banyak Pasukan, TNI AD Ubah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Prajurit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement