Kebakaran di Kebayoran Lama, 200 Orang Terpaksa Mengungsi

JAKARTA - Sebanyak 200 orang mengungsi akibat kebakaran melanda pemukiman padat semi permanen, yang digunakan sebagai lapak barang bekas, di Jalan Jatayu 1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Rabu (4/10/2023).

"Update informasi sementara, 200 orang mengungsi," kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, Isnawa Adji kepada wartawan, Rabu (4/10/2023) malam.

Isnawa Adji mengatakan, lokasi pengungsian berada di area parkiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kebayoran Lama.

Lebih lanjut Isnawa Adji menjelaskan bahwa BPBD DKI Jakarta juga telah mendistribusikan logistik dan bantuan hidup dasar kepada para pengungsi. Seperti air mineral, selimut, peralatan salat, terpal, matras, pakaian anak-anak, hingga perlengkapan mandi.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, Satriadi Gunawan mengatakan, bangunan padat penduduk yang terbakar memiliki luas sekira 3 ribu meter persegi.

"Memang hari ini terjadi kebakaran tepatnya di Jalan Jatayu 1. Untuk objek yang terbakar luasnya itu sekitar 3 ribu meter persegi," kata dia di lokasi, Rabu.

Satriadi menyebut sebanyak 38 unit dan 60 personel pemada kebakaran (Damkar) dikerahkan untuk memadamkan api. Selain itu, dia mengatakan pihaknya sempat mengalami kendala dalam memadamkan api seperti aksesnya yang susah dijangkau, hingga sempat kekurangan air.

Meski begitu, api yang semula muncul sekira pukul 17.15 WIB, kini sudah masuk dalam proses pendinginan.

"Bahan Materialnya memang mudah terbakar dan bertumpuk dengan seng. Jadi memang kita agak sulit untuk memadamkannya," ujarnya.