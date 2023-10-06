Advertisement
HOME NEWS NEWS

Terima Bantuan, Korban Kebakaran di Menteng Ucapkan Terima Kasih ke Partai Perindo

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:20 WIB
Terima Bantuan, Korban Kebakaran di Menteng Ucapkan Terima Kasih ke Partai Perindo
Perindo bantu korban kebakaran di Menteng (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah Bacaleg Partai Perindo dari Daerah Pilihan (dapil) 1 DPRD Jakarta Pusat terjun langsung di tengah warga korban kebakaran di Jalan Anyer 16 RT 06 dan RT 07 RW 09 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023).

Para bacaleg dari partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk para korban.

Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera itu melakukan aksi nyata dengan meringankan beban warga korban kebakaran di lokasi.

Salah satu perwakilan masyarakat, Dedi Suherman (30) mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo atas bantuan yang diberikan.

"Banyak terima kasih dari warga yang terdampak korban kebakaran saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan dikenang oleh masyarakat Indonesia khususnya," kata Dedi.

Nantinya bantuan yang diberikan Partai Perindo akan disalurkan kepada 33 kartu keluarga (KK) atau 23 rumah yang terdampak kebakaran tersebut.

"Nanti kita gabungkan, setelah digabungkan kita sebar unntuk terdampak korban yang sekaligus ataupun yang terdampak dari korban dari kebakaran tersebut," katanya.

