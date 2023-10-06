Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NEWS

Buatkan Sumur Bor, Caleg Perindo: Semoga Tak Ada Lagi Warga Kesulitan Dapat Air Bersih

Eddie Prayitno , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |16:30 WIB
Buatkan Sumur Bor, Caleg Perindo: Semoga Tak Ada Lagi Warga Kesulitan Dapat Air Bersih
Bacaleg Perindo bantu pembuatan sumur bor untuk warga Kendal. (Foto: Eddie Prayitno)
KENDAL - Caleg Partai Perindo untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jateng Dua, Benny Setiyono membantu pembuatan sumur bor untuk warga di Dusun Jatigowok, Desa Kedungasri, Kecamatan Ringinarum, Kendal, Jawa Tengah. Warga di daerah tersebut sudah 4 bulan kesulitan mendapatkan air bersih.

Benny mengatakan, bantuan pembuatan sumur bor ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dirinya dan Partai Perindo. Benny mengaku prihatin dengan krisis air bersih yang dialami warga setempat.

“Warga di dusun ini sudah hampir empat bulan kesulitan mendapatkan air bersih,” ucap Benny, (6/10/2023) siang.

Benny mengatakan, sumur warga mulai kering bahkan untuk mencukupi kebutuhan air baik memasak, minum dan mandi warga sekitar harus membuat sumur di tengah sungai yang mengering.

“Air sebagai kebutuhan utama warga harus dipenuhi, oleh karenanya sumur bor ini menjadi solusi warga yang selalu kekurangan air bersih saat kemarau. Semoga nantinya tidak akan lagi susah mendapatkan air bersih,” ujar dia.

Sumur bor ini nantinya dikelola warga agar nantinya saat kemarau tidak lagi kesulitan mendapatkan air bersih. Penentuan titik sumur borsudah melalui pengamatan. Sehingga diharapkan nantinya air dari sumur bor yang dibuat ini tidak berkurang debitnya saat musim kemarau.

Pembuatan sumur bor ini juga dibantu Ormas Lindu Aji yang peduli dengan warga. Ketua DPC Lindu Aji Kendal, Sigit Wiseno mengatakan program Caleg Partai Perindo Beny Setiyono ini sangat membantu warga sehingga tidak akan lagi kesulitan mendapatkan air bersih di musim kemarau.

Halaman:
1 2
      
