HOME NEWS NEWS

Konsolidasi Perindo se-Gorontalo, HT: Saya Optimistis Dapat Suara Dua Digit di Sini

Giffar Rivana , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |19:18 WIB
Konsolidasi Perindo se-Gorontalo, HT: Saya Optimistis Dapat Suara Dua Digit di Sini
Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
GORONTALO - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kembali melanjutkan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia menuju Pemilu serentak 2024.

Setelah melakukan kunjungan politik ke Kalimantan Utara (Kaltara) dan Sulawesi Utara (Sulut) pada Jumat 6 Oktober 2023, Hary Tanoe memimpin langsung Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Gorontalo di Kota Gorontalo pada hari ini, Sabtu (7/10/2023).

Seusai memberikan arahan dalam rapat konsolidasi, Hary Tanoe menekankan kepada seluruh kader, pengurus dan Bacaleg Partai Perindo se-Gorontalo untuk disiplin memaksimalkan suara partai serta suara caleg.

Hal ini mengingat kursi legislatif diperoleh dari kombinasi suara partai dan suara caleg. "Bagaimana memaksimalkan suara caleg, karena kursi legislatif itu diperoleh dari kombinasi suara partai dan suara caleg, baru dapat kursi," kata Hary Tanoe di Gorontalo, Sabtu (7/10/2023).

Dengan kombinasi kedua suara tersebut, Hary Tanoe meyakini Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- akan mendapatkan suara dua digit pada Pemilu 2024.

"Saya optimistis kita bisa dapat dua digit di sini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa dua digit. Jadi, dua digit itu, artinya DPR RI harus dapat satu. Provinsi harus dapat 5, kemudian untuk Kabupaten/Kota harus dapat 16," tegas Hary Tanoe.

