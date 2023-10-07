Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Tiga Pelajar Bobol Kantor Kecamatan di Lampung Bawa Kabur Perangkat Komputer

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |16:18 WIB
Tiga Pelajar Bobol Kantor Kecamatan di Lampung Bawa Kabur Perangkat Komputer
Barang bukti pencurian. (Foto: Dok Ist)
LAMPUNG - Tiga orang pelajar ditangkap polisi lantaran membobol kantor Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara, Rabu (4/10/2023).

Ketiga pelajar berinisial NP (17), HC (17) dan AD (17) merupakan warga Desa Gunung Makripat, Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara.

Kapolsek Sungkai Utara Iptu A. Mardiansyah Putra mengatakan, ketiga pelajar ditangkap usai melakukan aksi pencurian dengan cara membobol kantor Kecamatan Hulu Sungkai, Lampung Utara pada 18 September lalu. 

"Saat ini ketiga pelaku yang diketahui masih di bawah umur dan berikut barang bukti eletronik komputer telah diamankan guna proses penyidikan lebih lanjut," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2023). 

Mardiansyah mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan sementara, ketiganya mengakui telah melakukan pencurian dengan cara mencongkel jendela kantor kecamatan menggunakan benda keras. 

"Setelah masuk dalam kantor tersebut mereka membawa kabur sejumlah layar komputer dan alat printer serta keyboard yang belum sempat dijualnya," kata dia.  

