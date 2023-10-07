Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Warga Garut Tewas Tertimpa Pohon di Hutan Lindung

Fani Ferdiansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |02:00 WIB
4 Warga Garut Tewas Tertimpa Pohon di Hutan Lindung
A
A
A

GARUT - Empat orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam peristiwa pohon tumbang di kawasan hutan lindung Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut. Insiden nahas ini terjadi pada Rabu (4/10/2023) lalu sekira pukul 18.30 WIB, di hutan lindung Blok Cikolak, RPH Cihurip Petak 103 BKPH Cisompet, wilayah Kampung Cikolak, Desa Peundeuy, Kecamatan Peundeuy.

Peristiwa itu setidaknya diketahui pada Kamis (5/10/2023) keesokan harinya, setelah pihak Kecamatan Peundeuy menyampaikan informasi kecelakaan yang menimpa kelima korban kepada aparat kepolisian. Para korban kemudian dievakuasi petugas Polsek Singajaya yang dibantu masyarakat dan unsur terkait.

"Tiga orang meninggal dunia di lokasi, satu orang meninggal di Puskesmas Peundeuy dan satu orang dalam kondisi selamat namun mengalami luka berat. Semua warga Garut," kata Kapolsek Singajaya Iptu Anas Nasrudin, Jumat (6/10/2023).

Iptu Anas Nasrudin mengatakan, para korban tertimpa pohon kiara berukuran besar saat mereka berteduh di bawahnya. Adapun korban tewas dalam peristiwa itu adalah Nana (45) warga Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Suryadi (33) warga Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Adang (50) warga Desa Indralayang, Kecamatan Caringin, dan Ginanjar (20) warga Desa Caringin Kecamatan Caringin.

"Dari empat korban tewas, satu orang tewas di Puskesmas Peundeuy. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka berat adalah Jajal Jaelani (27), warga Desa Sukarame, Kecamatan Caringin. Korban ini menderita luka patah tulang rusuk kanan, dan luka robek bagian paha kiri," ujarnya.

Dari informasi yang disampaikan pihak keluarga, tambahnya, para korban berada di kawasan hutan lindung itu untuk berburu burung sejak awal pekan. Namun beredar informasi jika para korban dicurigai melakukan aktivitas lain di lokasi tersebut, karena di kawasan itu terdapat tambang batu akik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pohon Tumbang Garut Warga Garut
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173605//pohon_tumbang_timpa_mobil_di_bawah_layang_semanggi-C9IH_large.jpg
Pohon Tumbang Timpa 2 Mobil di Bawah Layang Semanggi, Lalu Lintas Dialihkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/338/3168734//pohon_tumbang-37NR_large.jpg
Hujan Deras di Jakarta, Pohon Bertumbangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164271//pohon_tumbang-xR8B_large.jpg
Diguyur Hujan, 3 Pohon Tumbang di Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/338/3160380//hujan-VjTf_large.jpg
Hujan Angin Terjang BSD Tangsel, Pohon Bertumbangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/519/3160231//mayat-3u4n_large.jpg
Tragedi Acara Jalan Santai di Bangkalan, Siswi SD Tewas Tertimpa Dahan Pohon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/338/3159255//pohon_besar_tumbang_di_jalan_raya_hoegeng_bogor-GXUi_large.jpg
Pohon Besar Tumbang Tutup Jalan Raya Hoegeng Bogor, Arah Puncak Macet Total
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement