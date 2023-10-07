4 Warga Garut Tewas Tertimpa Pohon di Hutan Lindung

GARUT - Empat orang tewas dan seorang lainnya luka berat dalam peristiwa pohon tumbang di kawasan hutan lindung Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut. Insiden nahas ini terjadi pada Rabu (4/10/2023) lalu sekira pukul 18.30 WIB, di hutan lindung Blok Cikolak, RPH Cihurip Petak 103 BKPH Cisompet, wilayah Kampung Cikolak, Desa Peundeuy, Kecamatan Peundeuy.

Peristiwa itu setidaknya diketahui pada Kamis (5/10/2023) keesokan harinya, setelah pihak Kecamatan Peundeuy menyampaikan informasi kecelakaan yang menimpa kelima korban kepada aparat kepolisian. Para korban kemudian dievakuasi petugas Polsek Singajaya yang dibantu masyarakat dan unsur terkait.

"Tiga orang meninggal dunia di lokasi, satu orang meninggal di Puskesmas Peundeuy dan satu orang dalam kondisi selamat namun mengalami luka berat. Semua warga Garut," kata Kapolsek Singajaya Iptu Anas Nasrudin, Jumat (6/10/2023).

Iptu Anas Nasrudin mengatakan, para korban tertimpa pohon kiara berukuran besar saat mereka berteduh di bawahnya. Adapun korban tewas dalam peristiwa itu adalah Nana (45) warga Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Suryadi (33) warga Desa Sukarame, Kecamatan Caringin, Adang (50) warga Desa Indralayang, Kecamatan Caringin, dan Ginanjar (20) warga Desa Caringin Kecamatan Caringin.

"Dari empat korban tewas, satu orang tewas di Puskesmas Peundeuy. Sedangkan untuk korban yang mengalami luka berat adalah Jajal Jaelani (27), warga Desa Sukarame, Kecamatan Caringin. Korban ini menderita luka patah tulang rusuk kanan, dan luka robek bagian paha kiri," ujarnya.

Dari informasi yang disampaikan pihak keluarga, tambahnya, para korban berada di kawasan hutan lindung itu untuk berburu burung sejak awal pekan. Namun beredar informasi jika para korban dicurigai melakukan aktivitas lain di lokasi tersebut, karena di kawasan itu terdapat tambang batu akik.