HT Tekankan Pentingnya Kombinasi Suara Partai dan Caleg di Pemilu 2024





GORONTALO - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) kembali melanjutkan safari politik ke berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan tersebut bagian dari konsolidasi menjelang Pemilu 2024.

HT memimpin langsung rapat konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Gorontalo di Kota Gorontalo, Sabtu (7/10/2023).

Dalam kesempatan itu, HT menekankan kepada seluruh kader, pengurus dan bacaleg Partai Perindo se-Gorontalo untuk disiplin memaksimalkan suara partai serta suara caleg.

Hal ini mengingat kursi legislatif diperoleh dari kombinasi suara partai dan suara caleg. "Bagaimana memaksimalkan suara caleg, karena kursi legislatif itu diperoleh dari kombinasi suara partai dan suara caleg, baru dapat kursi," kata HT di Gorontalo, Sabtu (7/10/2023).

Dengan kombinasi kedua suara tersebut, HT optimis partai berlambang rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu akan mendapatkan suara dua digit (double digit) pada Pemilu 2024.

"Saya optimistis kita bisa dapat dua digit di sini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa dua digit. Jadi, dua digit itu, artinya DPR RI harus dapat satu. Provinsi harus dapat 5, kemudian untuk Kabupaten/Kota harus dapat 16," ungkapnya.