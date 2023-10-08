Pimpin Langsung Rapat Konsolidasi DPW Perindo Gorontalo, Hary Tanoe: Pahami Nilai-Nilai Kebangsaan

GORONTALO - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menekankan kepada seluruh kader, pengurus dan bacaleg Partai Perindo se-Gorontalo untuk disiplin memaksimalkan suara partai serta suara caleg.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe saat memimpin langsung Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Gorontalo di Kota Gorontalo pada hari ini, Sabtu (7/10/2023).

"Bagaimana memaksimalkan suara caleg, karena kursi legislatif itu diperoleh dari kombinasi suara partai dan suara caleg, baru dapat kursi," kata Hary Tanoe di Gorontalo, Sabtu (7/10/2023).

Dengan kombinasi kedua suara tersebut, Hary Tanoe meyakini Partai Perindo --partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu-- akan mendapatkan suara dua digit (double digit) pada Pemilu 2024.

"Saya optimistis kita bisa dapat dua digit di sini. Saya sudah sampaikan tadi bahwa dua digit. Jadi, dua digit itu, artinya DPR RI harus dapat satu. Provinsi harus dapat 5, kemudian untuk Kabupaten/Kota harus dapat 16," tegas Hary Tanoe.

Selain itu, Hary Tanoe berpesan agar para kader, pengurus dan Bacaleg Partai Perindo di Gorontalo lebih dalam memahami nilai-nilai kebangsaan.