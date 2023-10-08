Dorong Pendapatan Pedagang, HT Serahkan Bantuan Gerobak Perindo

GORONTALO – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyerahkan bantuan gerobak Perindo kepada pedagang di Gorontalo, Jumat (07/10/2023). HT mengungkapkan gerobak merupakan simbol perjuangan Partai Perindo.

“Memberikan Gerobak Perindo kepada Juwita Widya Mahmud, pedagang es kelapa muda di Gorontalo,” ujar HT seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (08/10/2023).

Gerobak Perindo, HT menyebutkan merupakan simbol perjuangan Partai Perindo. “Berjuang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, karena kesejahteraan itu mutlak harus terwujud terlebih dahulu, sebelum persatuan, kesatuan bangsa itu bisa kuat,” imbuhnya.