Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe: Caleg Perindo Harus All Out Peroleh Target Dua Digit di Pemilu 2024

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:27 WIB
Hary Tanoe: Caleg Perindo Harus <i>All Out</i> Peroleh Target Dua Digit di Pemilu 2024
Ketum Perindo, Hary Tanoe saat di Palu (foto: dok ist)
A
A
A

PALU – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) meminta kepada seluruh pengurus, kader dan caleg Perindo harus all out untuk mencapai target pada Pemilu 2024 mendatang. Hal itu dikatakannya saat orasi kebangsaan di Gelora Bumi Kaktus, Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu 7 Oktober 2023.

“Saya lihat provinsi Sulawesi Tengah ini sangat siap. Pengurusnya siap, Caleg-Calegnya siap dan kualitas Calegnya juga baik. Jadi, saya sangat optimistis perolehan 2 digit di sini bisa dicapai,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (8/10/2023).

Kepada ribuan pengurus yang hadir mulai dari DPW, DPD, DPC hingga ke tingkat DPRt HT berpesan tetap saling mengisi antara pengurus daerah, caleg-caleg di daerah dan Bappilu Pusat supaya perolehan suaranya lebih maksimal.

“Kepada DPRt yang merupakan bagian dari program saksi, menjadi saksi di setiap TPS pastikan suara dijaga dengan baik. All out untuk memperoleh target dua digit pada Pemilu 2024. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement