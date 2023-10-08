Hary Tanoe: Caleg Perindo Harus All Out Peroleh Target Dua Digit di Pemilu 2024

PALU – Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (Hary Tanoe) meminta kepada seluruh pengurus, kader dan caleg Perindo harus all out untuk mencapai target pada Pemilu 2024 mendatang. Hal itu dikatakannya saat orasi kebangsaan di Gelora Bumi Kaktus, Palu, Sulawesi Tengah, pada Sabtu 7 Oktober 2023.

“Saya lihat provinsi Sulawesi Tengah ini sangat siap. Pengurusnya siap, Caleg-Calegnya siap dan kualitas Calegnya juga baik. Jadi, saya sangat optimistis perolehan 2 digit di sini bisa dicapai,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (8/10/2023).

Kepada ribuan pengurus yang hadir mulai dari DPW, DPD, DPC hingga ke tingkat DPRt HT berpesan tetap saling mengisi antara pengurus daerah, caleg-caleg di daerah dan Bappilu Pusat supaya perolehan suaranya lebih maksimal.

“Kepada DPRt yang merupakan bagian dari program saksi, menjadi saksi di setiap TPS pastikan suara dijaga dengan baik. All out untuk memperoleh target dua digit pada Pemilu 2024. Partai Perindo untuk Indonesia Sejahtera," pungkasnya.

(Awaludin)