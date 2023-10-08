Hary Tanoe Hadiri Pelantikan Pemuda Perindo Sulteng

PALU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) menghadiri rapat konsolidasi partai yang dipimpinnya di sejumlah wilayah di Indonesia menjelang Pemilu serentak 2024. Setelah ke Sulawesi Utara (Sulut) dan Gorontalo, HT memimpin rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Sulawesi Tengah di Kota Palu pada, Sabtu (7/10/2023).

Didampingi Sekjen DPP Ahmad Rofiq, Ketua DPP Bidang Kaderisasi dan Organisasi Rony Tanusaputra, Ketua DPP Bidang Politik Yusuf Lakaseng, dan Ketua DPP Pemuda Perindo Michael Viktor Sianipar.

BACA JUGA: Partai Perindo Sulteng Optimis Raih Kursi Terbanyak di Pemilu 2024

HT memberikan semangat kepada seluruh kader, pengurus dan Bacaleg Partai Perindo se-Sulteng untuk disiplin dalam meraih kemenangan di Pemilu 2024. Hary Tanoe juga menghadiri pelantikan Pemuda Perindo Sulawesi Tengah.

“Dengan kehadiran ketum tadi kita melakukan pelantikan Pemuda Perindo Sulteng yang solid,”ujar Ketua DPP Pemuda Perindo Michael Viktor Sianipar.

“Ada 28 pemuda terbaik dari milenial dan gen z dengan ketua Azwan, seorang aktivis yang bergerak di kepemudaan dan mahasiswa,” lanjut Victor.