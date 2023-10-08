Advertisement
HOME NEWS NEWS

Partai Perindo Sulteng Optimis Raih Kursi Terbanyak di Pemilu 2024

Jemmy Hendrik , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:35 WIB
Partai Perindo Sulteng Optimis Raih Kursi Terbanyak di Pemilu 2024
Ketua DPW Perindo Sulteng Mahfud Masuara/Foto: MNC Media
PALU - Ketua DPW Partai Perindo Sulteng Mahfud Masuara optimis Perindo mendapat kursi sebanyak-banyaknya seperti yang ditarget DPP Partai Perindo di Pemilu 2024.

“Kita akan terus berihktiar bagaimana mewujudkan cita-cita ketua umum dalam meraih kursi terbanyak dan menjadi partai pemenang di Sulteng 2024 mendatang,” ujarnya.

“Apa yang disampaikan ketua umum menambah keyakinan kita dan membuat semangat kerja di lapangan, menemui orang dan sosialiasi partai di lapangan semakin lebih,” tutup Bacaleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Donggala-Sigi tersebut.

Sekadar diketahui. Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memimpin rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR RI beserta Tandem Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Sulawesi Tengah (Sulteng) di Kota Palu, pada Sabtu (7/10/2023).

Diketahui, Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera. 

