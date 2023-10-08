Partai Perindo Dorong Peningkatan Pendapatan Masyarakat Ekonomi Lemah

PALU – Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo (HT) menyanjung kesiapan DPW Perindo Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam menghadapi Pemilu 2024. HT mengatakan itu saat mempimpin konsolidasi dengan DPW, DPD, serta bacaleg Perindo Sulteng di Palu, Jumat (07/10/2023). Pada kunjungan tersebut, (HT) menyerahkan bantuan gerobak Perindo kepada pedagang di Palu.

“Saya lihat Provinsi Sulawesi Tengah ini sangat siap. Saya sangat optimistis perolehan 2 digit di sini bisa dicapai,” ujar HT seraya membagikan foto dan video acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (08/10/2023).

Jika Partai Perindo, HT melanjutkan, diberikan kesempatan masyarakat untuk memperoleh kursi yang banyak, dan juga jajaran eksekutif dipimpin oleh kader-kader Partai Perindo, maka kontribusi Partai Perindo akan semakin nyata.