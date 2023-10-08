Hary Tanoe: Pengurus dan Kader Partai Perindo di Seluruh Indonesia Harus Bersinergi

PALU - Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) memimpin langsung Rapat Konsolidasi DPW, DPD, Bacaleg DPR, Provinsi, dan Kabupaten/Kota Partai Perindo se-Sulawesi Tengah, Sabtu (7/10/2023).

HT sangat optimistis Partai Perindo se-Sulteng akan mampu meraih suara dua digit pada Pemilu 2024. Optimisme itu dilihat dari kesiapan dan soliditas para kader, pengurus dan bacaleg Partai Perindo se-Sulteng untuk bertarung pada pesta demokrasi tahun depan.

"Saya lihat Provinsi Sulawesi Tengah ini sangat siap. Pengurusnya siap, caleg-calegnya siap dan kualitas calegnya juga baik. Jadi, saya sangat optimistis perolehan suara dua digit di sini bisa dicapai," kata HT seusai memimpin Rapat Konsolidasi Partai Perindo se-Sulteng di Palu.

Dalam kesempatan itu, HT menekankan, untuk meraih target tersebut, para pengurus dan kader maupun bacaleg Partai Perindo di seluruh Indonesia harus saling bersinergi.

"Tapi, saya tekankan sekali lagi tetap saling mengisi antara daerah. Jadi, pengurus daerah dan caleg-calegnya di daerah dan Bappilu Pusat itu harus tetap diwujudkan supaya perolehan suaranya lebih banyak lagi, lebih maksimal," kata HT.

Selain itu, HT juga memberikan pesan kepada sebanyak 5.000 pengurus Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) Partai Perindo se-Sulteng agar lebih maksimal dalam bekerja dengan terus mengawal dan memastikan suara partai serta suara caleg tetap aman pada saat Pemilu nanti.