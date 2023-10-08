Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

DPW Perindo Jabar Rayakan HUT ke-9, Momen Konsolidasi dan Penguatan Kader Partai

Arif Budianto , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |13:55 WIB
DPW Perindo Jabar Rayakan HUT ke-9, Momen Konsolidasi dan Penguatan Kader Partai
HUT ke-9 Partai Perindo di Jabar/Foto: Arif Budianto
A
A
A

 

BANDUNG - DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar perayaan HUT ke-9 Partai Perindo di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Minggu (8/10/2023). Perayaan berlangsung meriah dan khidmat.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen (Purn) Umar Sanusi, Sekretaris DPW Jawa Barat Wawan Setiawan, para pengurus DPW dan DPC, caleg, dan perwakilan masyarakat sekitar.

 BACA JUGA:

Acara berlangsung meriah, dimulai dengan panggung hiburan, seremonial, hingga potong tumpeng. Pada sesi potong tumpeng, para pengurus memberikan tumpeng kepada pengurus, kader, dan caleg Perindo lainnya.

Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen (Purn) Umar Sanusi mengatakan, ulang tahun ke-9 ini merupakan angka puncak dari urutan angka. Artinya, pertanda ke depan Partai Perindo akan menjadi partai yang besar. Partai dimana kehadirannya diterima dan dicintai rakyat.

 BACA JUGA:

"Lebih terpenting lagi, Partai Perindo di 2024 akan mencapai kemenangan seperti apa yang kami cita citakan. Harapan kami seluruh jajaran Partai Perindo khususnya di Jawa Barat akan lebih kompak meningkatkan kebersamaan dan solidaritas untuk bekerjasama, pekerja keras untuk mencapai kemenangan di 2024," beber dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya optimistis akan pencapaian Perindo di 2024. Target kemenangan di Jawa Barat satu dapil satu kursi. Di Jawa Barat ada 153 Dapil kabupaten kota, provinsi 15 dan DPR RI 11 bisa tercapai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176139/partai_perindo-eH5n_large.jpg
Partai Perindo Gelar Rakorwil Sekaligus Lantik Ketua DPW Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement