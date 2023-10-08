DPW Perindo Jabar Rayakan HUT ke-9, Momen Konsolidasi dan Penguatan Kader Partai

BANDUNG - DPW Partai Perindo Jawa Barat menggelar perayaan HUT ke-9 Partai Perindo di Kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Minggu (8/10/2023). Perayaan berlangsung meriah dan khidmat.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen (Purn) Umar Sanusi, Sekretaris DPW Jawa Barat Wawan Setiawan, para pengurus DPW dan DPC, caleg, dan perwakilan masyarakat sekitar.

Acara berlangsung meriah, dimulai dengan panggung hiburan, seremonial, hingga potong tumpeng. Pada sesi potong tumpeng, para pengurus memberikan tumpeng kepada pengurus, kader, dan caleg Perindo lainnya.

Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen (Purn) Umar Sanusi mengatakan, ulang tahun ke-9 ini merupakan angka puncak dari urutan angka. Artinya, pertanda ke depan Partai Perindo akan menjadi partai yang besar. Partai dimana kehadirannya diterima dan dicintai rakyat.

"Lebih terpenting lagi, Partai Perindo di 2024 akan mencapai kemenangan seperti apa yang kami cita citakan. Harapan kami seluruh jajaran Partai Perindo khususnya di Jawa Barat akan lebih kompak meningkatkan kebersamaan dan solidaritas untuk bekerjasama, pekerja keras untuk mencapai kemenangan di 2024," beber dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, pihaknya optimistis akan pencapaian Perindo di 2024. Target kemenangan di Jawa Barat satu dapil satu kursi. Di Jawa Barat ada 153 Dapil kabupaten kota, provinsi 15 dan DPR RI 11 bisa tercapai.