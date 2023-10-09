Advertisement
HOME NEWS NEWS

HUT Ke-9 Partai Perindo, DPD Perindo Nias Kunjungi Nenek Lumpuh Bersama 4 Cucu Yatim Piatu

Jonirman Tafonao , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |01:07 WIB
HUT Ke-9 Partai Perindo, DPD Perindo Nias Kunjungi Nenek Lumpuh Bersama 4 Cucu Yatim Piatu
Partai Perindo berbagi dengan cucu yang tinggal bersama 4 cucu yang yatim piatu (Foto: MPI)
A
A
A

NIAS – Perayaan HUT ke-9 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) di Kabupaten Nias penuh hikmah, pasalnya beberapa anak yatim piatu dikunjungi dan beri santunan, Minggu (8/10/2023). Salah satu di antaranya, adalah empat anak yatim piatu yang tinggal bersama sang nenek yang lumpuh di Desa Saitagaramba Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias.

Partai Perindo Kabupaten Nias partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu, turut prihatin terhadap keberlangsungan warga Desa Saitagaramba Kecamatan Sogaeadu tersbut dengan memberikan sembako.

Betapa sungguh menyayat hati, pasalnya keempat anak itu hidup tanpa kedua orang tua setelah ayah mereka meninggal dunia dua tahun yang lalu dan sang ibu pergi menikah dengan pria lain. Sehingga dengan terpaksa sang nenek janda yang lumpuh bernama Buluami Gulo menjadi beban keempat cucunya yang masih bocah untuk diurus.

Para anak yatim piatu itu pun hidupnya berubah drastis, dahalu semuanya bersekolah namun sejak kejadian yang menimpa mereka berubah 180 derejat. Dua orang diantaranya, anak sulung dan bungsu berhenti sekolah akibat tidak ada yang membiayai.

Mirisnya lagi, adik mereka yang paling bungsu berumur 10 tahun memilih bekerja demi menghasilkan uang untuk kebutuhan sekolah para kedua kakaknya, hal serupa juga dilakukan kakak tertua mereka.

Wakil Ketua Partai Perindo Kabupten Nias yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranomo itu mengatakan bahwa Partai Perindo mengunjungi warga yang kurang mampu serta memberikan sembako untuk sedikit meringankan beban mereka.

“Hari ini kegiatan kita Partai Perindo Kabupaten Nias bertepatan pada HUT ke-9 Partai Perindo mengunjungi saudara-saudara kita yang kurang mampu dan memberikan sedikit rezeki atau sembako bagi mereka yang membutuhkan” ucap Obiwan S. Ndruru, di rumah Buluami Gulo janda lumpuh yang tinggal dengan empat cucunya yatim piatu, Minggu (8/10/2023).

