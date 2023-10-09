Kabur Usai Tabrak Pedagang Kue hingga Tewas, Sopir Ini Berhasil Ditangkap

PRINGSEWU - Sempat melarikan diri usai menabrak pedagang kue hingga tewas, seorang pria berinisial MKK (27) diamankan tim gabungan unit Gakkum dan Tekab 308 Presisi Polres Pringsewu, pada Jumat 6 Oktober 2023.

Warga Pekon (Desa) Sinar Jawa, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus itu diamankan polisi di tempat pelariannya di daerah Serpong, kota Tangerang Selatan, Banten.

Kasat Lantas AKP Khoirul Bahri mengatakan, peristiwa kecelakaan yang melibatkan MKK ini terjadi di simpang empat Pasar Induk Pringsewu ada Minggu (15/8) sekira pukul 04.30 WIB.

Saat itu kendaraan Suzuki APV warna merah bernomor polisi BE 1459 HJ yang dikendarai MKK melaju dari arah Bandarlampung menuju Kota Agung dengan kecepatan tinggi.

"Ketika melintas di TKP, mobil tersebut tiba-tiba hilang kendali dan menabrak barrier pembatas tengah jalan lalu oleng kemudian menabrak pesepeda yang hendak menyebrang jalan," ujar Khoirul dalam keterangannya, Senin (9/10/2023).

Kasat melanjutkan, akibat tertabrak mobil, pengayuh sepeda Nurbaiti (47) yang merupakan pedagang kue asal Pekon Gumuk Mas, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu mengalami luka berat hingga akhirnya meninggal dunia saat menjalani perawatan di RSUD Abdul Moeloek Bandarlampung.

Menurut Khoirul, setelah terlibat kecelakaan, pengemudi mobil tidak menghentikan kendaraan dan kabur menuju arah Tanggamus.

Dalam proses pengejaran, kata dia, polisi berhasil menemukan mobil milik pelaku ditinggalkan didepan ruko di daerah Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus.

"Mobil itu mengalami kerusakan penyok dan pecah bodi bemper depan sebelah kiri. Saat dilakukan pencarian, pengemudinya tidak berada di lokasi dan diduga melarikan diri," ungkap Kasat.