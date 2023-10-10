Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Update Perang Hamas Israel: Tel Aviv Mulai Serang Lebanon

Serli Utari Dewi , Jurnalis-Selasa, 10 Oktober 2023 |14:07 WIB
<i>Update</i> Perang Hamas Israel: Tel Aviv Mulai Serang Lebanon
Tel Aviv mulai serang Lebanon (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

ISRAEL - Tentara Israel meluncurkan tembakan ke arah demonstran yang membawa bendera Hizbullah di sisi utara perbatasan Lebanon, pada Sabtu (7/10/2023).

Menurut laporan, terdapat sekelompok pengendara sepeda motor yang menuju daerah perbatasan untuk merayakan serangan Hamas terhadap Israel dengan mengibarkan bendera Hizbullah.

Dikutip dari Anadolu Agency, kelompok Palestina Hamas, mengatakan bahwa mereka telah melakukan Operasi Banjir Al-Aqsa dengan roket yang menargetkan situs, bandara dan instalasi militer Israel.

Sebagai upaya melawan Hamas, tentara Israel melakukan Operasi Pedang Besi di sepanjang jalur Gaza.

