Update Perang Hamas Israel: Tel Aviv Mulai Serang Lebanon

ISRAEL - Tentara Israel meluncurkan tembakan ke arah demonstran yang membawa bendera Hizbullah di sisi utara perbatasan Lebanon, pada Sabtu (7/10/2023).

Menurut laporan, terdapat sekelompok pengendara sepeda motor yang menuju daerah perbatasan untuk merayakan serangan Hamas terhadap Israel dengan mengibarkan bendera Hizbullah.

Dikutip dari Anadolu Agency, kelompok Palestina Hamas, mengatakan bahwa mereka telah melakukan Operasi Banjir Al-Aqsa dengan roket yang menargetkan situs, bandara dan instalasi militer Israel.

Sebagai upaya melawan Hamas, tentara Israel melakukan Operasi Pedang Besi di sepanjang jalur Gaza.