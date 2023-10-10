Geger! Warga Aceh Temukan Kerangka Manusia saat Gali Pondasi Bangunan

ACEH - Warga Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh menemukan kerangka manusia saat menggali pondasi di lahan belakang sebuah toko, Senin (9/10/2023).

Kerangka manusia yang awalnya tak dikenali ini ditemukan dua pekerja asal Sumatera Utara yakni Riki (25) dan Sardianto (28). Mereka bekerja menggali pondasi di tanah milik warga setempat bernama Danuraini (44).

Kapolsek Syiah Kuala, Iptu Cut Laila Surya mengatakan, kerangka itu ditemukan sekitar pukul 11.30 WIB kemarin.

"Saat ditemukan mereka langsung melaporkan hal ini ke pemilik toko, kemudian diteruskan ke perangkat gampong dan Imam Meunasah hingga sampai kepolisian," ujarnya.

Perangkat gampong juga menemukan identitas yang diduga milik korban berupa SIM atas nama M Jamil, warga Aceh Besar. Imam Meunasah pun mengaku kenal dengan yang bersangkutan hingga menghubungi pihak keluarga yakni Rahmad Ambia (38).