Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Hendak Menyalip, Pemotor Tewas Tertabrak Mobil Pengangkut Buah

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Rabu, 11 Oktober 2023 |04:00 WIB
Hendak Menyalip, Pemotor Tewas Tertabrak Mobil Pengangkut Buah
Ilustrasi kecelakaan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JOMBANG - Hapy Kurnia Wijaya (17), remaja pengendara motor asal Wonogiri, Jawa Tengah langsung tewas setelah bertabrakan dengan mobil pengangkut buah di Jalan Raya Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (10/10/2023).

Korban tewas akibat luka parah di bagian kepalanya. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang.

Saksi mata menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor beriringan dengan pemotor lain dari selatan ke utara. Saat tiba di lokasi, korban bermaksud mendahului pemotor lain di depannya.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan ada mobil pickup pengangkut buah yang dikemudikan Hadi Rian Bosma Saputra (18), warga Kedungadem-Bojonegoro.

Lantaran jaraknya sudah terlalu dekat, motor korban langsung bertabrakan dengan mobil pickup tersebut.

Akibatnya, tubuh korban langsung terpental dan kepalanya membentur aspal jalan hingga membuat korban langsung meninggal dunia di loasi kejadian.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang Ipda Anang Setyanto, kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement