Hendak Menyalip, Pemotor Tewas Tertabrak Mobil Pengangkut Buah

JOMBANG - Hapy Kurnia Wijaya (17), remaja pengendara motor asal Wonogiri, Jawa Tengah langsung tewas setelah bertabrakan dengan mobil pengangkut buah di Jalan Raya Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (10/10/2023).

Korban tewas akibat luka parah di bagian kepalanya. Oleh petugas, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Jombang.

Saksi mata menjelaskan, peristiwa kecelakaan bermula saat korban mengendarai motor beriringan dengan pemotor lain dari selatan ke utara. Saat tiba di lokasi, korban bermaksud mendahului pemotor lain di depannya.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan ada mobil pickup pengangkut buah yang dikemudikan Hadi Rian Bosma Saputra (18), warga Kedungadem-Bojonegoro.

Lantaran jaraknya sudah terlalu dekat, motor korban langsung bertabrakan dengan mobil pickup tersebut.

Akibatnya, tubuh korban langsung terpental dan kepalanya membentur aspal jalan hingga membuat korban langsung meninggal dunia di loasi kejadian.

Menurut Kanit Gakkum Satlantas Polres Jombang Ipda Anang Setyanto, kasus kecelakaan tersebut kini sudah ditangani petugas dari Satlantas Polres Jombang.

(Arief Setyadi )