HOME NEWS JATIM

5 Rumah dan Warung Terbakar di Bojonegoro, 1 Orang Terluka

Dedi Mahdi , Jurnalis-Kamis, 12 Oktober 2023 |03:30 WIB
5 Rumah dan Warung Terbakar di Bojonegoro, 1 Orang Terluka
Ilustrasi kebakaran (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

BOJONEGORO - Kebakaran hebat melanda rumah Mustofa (49), warga Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Amukan si jago merah melahap seluruh bangunan beserta perabotan di dalamnya meliputi 1 mobil dan 2 sepeda motor.

Kejadian tersebut diduga akibat gas elpiji di dapur rumah yang bocor. Satu orang penghuni rumah atas nama Ade Ika Sriwijayanti (37) dilaporkan mengalami luka bakar.

Kebakaran selanjutnya menimpa 4 rumah warga di Desa Ngrancang, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro. Api awalnya membakar rumah Mudrikah (65) lalu merembet ke tiga rumah yang ada di dekatnya.

Tiga rumah tersebut di antaranya milik Kasiadi (65), Tri Wiyono (63) serta rumah Ghozali. Namun, terparah menimpa rumah Mudrika yang bangunan rumah terbakar 100 persen. Penyebab kebakaran masih diselidiki.

Terakhir kebakaran menimpa warung makan yang sudah tutup di Desa Kalitidu, Kecamatan Kalitidu Bojonegoro. Sejumlah tetangga warung terlihat berusaha masuk dengan memanjat pagar untuk memadamkan api.

Kebakaran diduga akibat aktivitas memasak lupa mematikan kompor.

Halaman:
1 2
      
