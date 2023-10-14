Advertisement
HOME NEWS NEWS

Langsung Nyetel, Warga Manggarai Selatan Puji Sosok Bacaleg Perindo Diska Resha Putra

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 14 Oktober 2023 |04:06 WIB
Langsung Nyetel, Warga Manggarai Selatan Puji Sosok Bacaleg Perindo Diska Resha Putra
Diska Resha Putra. (Foto: Selvianus)
JAKARTA - Warga RT 010/RW 03 Kelurahan Manggarai Selatan, begitu antusias menyambut kehadiran Bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) DPRD DKI Jakarta dapil 8 Jakarta Selatan dari Partai Perindo, Diska Resha Putra. Dalam rangka melakukan sosialisasi dan musyawarah bersama di Sekretariat RW.03 Kelurahan Manggarai Selatan.

Dalam kesempatan itu, masyarakat RT.010/RW.03 Kelurahan Manggarai Selatan sempat berdiskusi dengan Diska Resha Putra. Terkait visi misi serta program-program ditawarkan Sekjen Pemuda Partai Perindo - partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024.

Adanya diskusi tersebut, Bachtiar (52) Ketua RW.03 Kelurahan Manggarai Selatan itu memuji sosok Diska Resha Putra, langsung akrab dengan warganya.

"Kami musyawarah dengan bapak Diska dan ini seperti bernostalgia lah, bapak Diska baru kenal dengan warga RW.03 seperti saudara sendiri. Mudah-mudahan bapak Diska menang dan terus menjadi anggota DPRD DKI Jakarta,"kata Bachtiar kepada MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Sekretariat RW.03 Kelurahan Manggarai Selatan, Jakarta Selatan, Jumat (13/10/2023) malam.

Sementara itu, Rivia (53) warga RW.03 Kelurahan Manggarai Selatan pun mengaku sangat antusias dengan program-program ditawarkan Diska Resha Putra.

"Saya baru pertama kali ketemu pak Diska, selain muda sepertinya ke depannya mempunyai wacana cukup bagus. Saya kagum, tadi saya dengar beberapa program bakal diterapkan nanti, saya antusias sekali," jelas Rivia.

"Karena setahu saya, selama ini para Dewan itu tidak mempunyai program seperti ini, mereka hanya memberikan saat ini, semacam sembako, money politik habis itu selesai," lanjutnya.

Kendati demikian, Rivia menilai sosok Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 itu merupakan tipikal merakyat. Selain itu, ia juga antusias dengan program-program di tawarkan Diska Resha Putra kepada masyarakat, salah satunya,mengenai program KTA Berasuransi.

